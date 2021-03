Os centros sociocomunitarios, centros cívicos, centros de convivencia e centros sociais reabren desde hoxe as súas portas, cun aforamento do 30 por cento, nos concellos nos que as restricións son máis baixas, é dicir, todos os municipios galegos menos os das áreas sanitarias da Coruña e Pontevedra-O Salnés e aqueles municipios que están en nivel medio de restricións.

Concretamente, á marxe desas dúas áreas sanitarias, seguirán pechados os centros nos seguintes concellos: Cariño, Tordoia e Porto do Son, a área de Santiago; Guitiriz, Lourenzá e Pobra do Brollón, en Lugo; Mos, Mondariz e Pazos de Borbén, na área de Vigo; e Boborás (Ourense).

Así, o Diario Oficial de Galicia, publicado este xoves 4 de marzo pasadas as 22,00 horas e que entrou en vigor ás 00,00 horas deste venres 5 de marzo, recolle que se poderá realizar actividade nos centros sociocomunitarios e análogos sempre que a actividade estea limitada ao 30 por cento da súa capacidade total e "extrémense as medidas de protección nas actividades de tipo grupal", as cales deberán realizarse cun máximo de "catro acodes, sexan ou non convivientes"

Así mesmo, a orde do DOG, recollida por Europa Press, engade que será "obrigatorio" o uso da máscara tanto en actividades individuais como grupales. En toda Galicia, mantéñense abertos os centros de día de maiores e persoas con discapacidade e os centros ocupacionais, así como as casas do maior.

MÁIS AFORAMENTOS EN ACTOS E CONGRESOS

Ademais, os primeiros pasos da desescalada tiveron a súa tradución nas medidas que adoptou en canto a aforamentos en actos institucionais, privados, profesionais --como congresos--, sindicais e universitarios . Así, en interior o aforamento está limitado ao 30 por cento e, en todo caso, a un máximo de 75 persoas e en exterior a 150 e sempre estarán acompañados dun plan de prevención de contagios de coronavirus

Pola súa banda, os velorios teñen un límite de dez acodes por túmulo, sexan ou non convivientes, e nos actos en exterior poderá haber un máximo de 25. A comitiva está restrinxida a 25 persoas, ademais da persona que realice a práctica dos ritos funerarios que correspondan.

Os mercados na vía pública tamén contan con novidades. Así, nos que haxa menos de 50 postos autorizados, poderá haber o 100 por cen; nos que estean autorizados entre 50 e 100, está permitido o 75 por cento, e nos de máis de 100 postos, poderán instalarse o 50 por cento.

A orde do DOG tamén ratifica o anuncio realizado pola Xunta este xoves e amplía unha semana máis a obrigación para os locais de hostalaría de obter o código QR personalizado, de forma que os labores de control e inspección que se realicen até as 00,00 do 12 de marzo serán informativas sen que proceda o inicio de expediente sancionador até esa data.

PROCESOS SELECTIVOS

O Diario Oficial de Galicia incorpora, como unha das principais novidades, a regulación para a realización de procesos selectivos por parte das administracións públicas e entidades do sector público.

Así, a realización de procesos selectivos poderá desenvolverse sempre que os asistentes permanezan sentados e que a capacidade se calcule, dentro da capacidade permitida, de forma que se garde unha distancia mínima de 1,5 metros en todas as direccións. A capacidade máxima será ser 250 acodes aspirantes.

Non en balde, esta regulación vén desenvolver o acordo que a Xunta alcanzou cos sindicatos --e que se aprobou na coñecida como lei de acompañamento aos orzamentos de Galicia para 2021-- e no que se contemplaban excepcións e posibilidade de descentralización das sedes para a realización de probas selectivas no sector público, agora xa en vigor.

A norma que publica este venres o DOG sinala que, co fin de evitar aglomeracións, a distribución dos asistentes será "homoxénea" polos asentos e haberá "unha planificación adecuada para controlar o acceso e o fluxo de circulación dos asistentes".

A norma tamén contempla que "se debe prever a apertura de todas as portas dispoñibles coa antelación suficiente" e organizaranse " as entradas e saídas para evitar aglomeracións de persoas, non tanto nos accesos, como nas inmediacións". Tamén haberá que distribuír proporcionalmente ás persoas entre as portas dispoñibles e deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no resto das instalacións ou, na súa falta, o uso de medidas alternativas de protección física.

En todo momento, recolle esta normativa, o uso da máscara será obrigatoria, inclusive se hai distancia de seguridade interpersoal.

Ademais, recóllese a obrigatoriedade de ventilar as instalacións durante polo menos 30 minutos ao comezo e final de cada xornada e de forma frecuente ao finalizar cada actividade. No caso de uso de ventilación mecánica, haberá que aumentar o aire fresco e non se poderá usar a función de recirculación do aire interior.

Finalmente, a Xunta obriga a ter un rexistro de asistentes e custodialo durante un mes despois do evento, con información do contacto dispoñible para as autoridades sanitarias, cumprindo a protección de datos.

SANTIAGO. EUROPA PRESS