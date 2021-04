Sánchez inyecta optimismo: el 70 % de los españoles tendrán vacuna en agosto

A falta todavía de las dosis necesarias, que se supone que empezarán a llegar de forma masiva desde este mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, administró este martes una inyección de optimismo con respecto a la campaña de vacunación frente a la pandemia de coronavirus. Un calendario que contempla que a finales de agosto un 70 % de los españoles estén inmunizados con la pauta completa.

Para ese entonces, como avanzó tras el Consejo de Ministros, serán 33 millones de personas las que estén ya totalmente vacunadas contra la COVID. Una proyección que permitiría no volver a ampliar el estado de alarma, que finaliza el próximo 9 de mayo. “El objetivo del Gobierno que una vez vencido el plazo no sea necesario prorrogar más el estado de alarma” y que a partir de entonces, sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones.

Una medida, como es habitual, que no fue consultada con las comunidades, lo que no sentó bien a la Xunta. Feijóo no recibió “información alguna” sobre el fin del estado de alarma pese a que, con su conclusión, dejarían de tener efecto restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales. Por ello, desde el Ejecutivo gallego recriminan que “una vez más” las autonomías tengan que conocer "una decisión trascendental que nos afecta especialmente sin que ni siquiera nos hayan contactado” y sin que se hayan propuesto “alternativas” a estas medidas “porque seguimos sin legislación estatal”. La Xunta, por último, lamenta que este proceder es “un nuevo ejemplo de cómo entiende la cogobernanza este Gobierno” después de que tampoco se comunicase la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la lei de saúde.

Más allá de los reproches, y en plena campaña de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el también líder de los socialistas se apuntó de nuevo a ser protagonista de las buenas noticias y desgranó una serie de “hitos” sobre la vacunación. Entre ellos, que durante la próxima semana “serán más las personas inmunizadas con pauta completa que el número notificado de contagios”. “En la semana del 3 de mayo habrá cinco millones de personas vacunadas con la pauta completa”, prosiguió, mientras que “en la primera semana de junio serán 10 millones”, en “la semana del 14 de junio 15 millones” y “en la semana del 19 de julio 25 millones”. En este contexto, defendió que, gracias a la aceleración de la vacunación en este segundo trimestre, se “va a cumplir” el objetivo de tener vacunado al 70 por ciento de la población, es decir, 33 millones de españoles, “a finales del mes de agosto”.

87 millones de dosis. Entre abril y junio, apuntó el líder del Ejecutivo, van a llegar a España hasta 38 millones de dosis de vacunas de Janssen (5,7 millones de esta vacuna de una única dosis antes de junio), Moderna, AstraZeneca y Pfizer-BioNTech. “Esto supone recibir 3,5 veces más dosis que en el primer trimestre”, celebró.

Así, una vez autorizada la vacuna de CureVac, sostuvo que “entre junio y septiembre llegarán 48 millones de dosis”. En definitiva, pormenorizó que España tiene “contratadas más de 87 millones de dosis entre abril y septiembre”. “Esto nos va a permitir asegurar que cualquier compatriota que lo desee podrá ser vacunado en este período”.

Los objetivos del Gobierno son que para el 11 de abril todos los mayores de 80 años hayan recibido al menos una dosis y la segunda para antes de “la primera quincena de mayo”. Tras ellos, el siguiente grupo de vacunación serán las personas de 70 a 79 años, a las que se administrará las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen. Junto con este colectivo, también se vacunará a personas de alto riesgo de COVID. A continuación, se proseguirá con el grupo de 60 a 69 años.