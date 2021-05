“Se necesitará una dosis de refuerzo contra las variantes del COVID”

Un reciente estudio publicado en la revista científica The Lancet demostró que la eficacia de la vacuna de Pfizer no solo se daba sobre la enfermedad grave y el riesgo de muerte a causa del COVID, sino que también prevenía, en un 95 %, de infectarse con el virus. Sin embargo, sabemos que la inmunidad no es algo que dure para siempre, y el debate sobre si sería necesaria una tercera dosis de refuerzo tras la administración de la pauta completa ya está sobre la mesa. Para tratar de resolver algunas dudas hemos preguntado a uno de nuestros expertos de cabecera, el doctor del CHUS Federico Martinón Torres.

- ¿Qué significa que una vacuna previene de las formas graves de la enfermedad pero no la infección?

Esto es algo general a todas las vacunas. Algunas pueden prevenir las consecuencias importantes de la infección: la hospitalización y la muerte. Al igual que sucede con las vacunas de la gripe, estas no intentan evitar que te puedas infectar, sino que no termines grave si sucede. Y, si consiguen que la enfermedad en ti no sea tan potente, también facilitan que no la puedas transmitir a otros.

- ¿Las que actualmente están en el mercado son efectivas contra la infección como tal?

Con las vacunas del COVID no sabíamos lo que iba a pasar en este sentido, sin embargo, aunque todavía no tenemos datos concluyentes, la enorme efectividad que están demostrando y la elevada capacidad de disminuir la enfermedad, demuestran que tienen impacto también sobre la infección. Estudios preliminares arrojan datos de una efectividad cercana al 90 % para evitar cualquier forma de infección.

- ¿Qué implicaría contar con dosis que protegiesen también de la infección? ¿Cómo nos beneficiaría?

Con la vacuna, si aparte de prevenir la enfermedad también prevenimos la infección, necesitaríamos de coberturas más bajas para lograr cortar la transmisión de la infección en la comunidad, es decir, para acabar con la circulación del virus.

- La pasada semana saltó a la palestra un brote de COVID con catorce ancianos infectados en una residencia de Chantada (Lugo). Todos estaban vacunados. ¿Cómo puede explicarse esto?

La vacuna, desde el momento en el que te la pones y hasta que tienes los datos publicados de efectividad tienen que pasar dos o tres semanas desde que recibes la pauta completa. Eso no quiere decir que no empiecen a funcionar desde el día uno, sino que esa efectividad plena solo la logras con la pauta completa y después de un tiempo. La buena noticia en las residencias viene de que la vacunación se demuestra que está siendo efectiva, pues donde antes morían 800 personas a la semana en el conjunto de España, ahora no fallece ninguna. Y los casos que se detectan son asintomáticos o leves.

- Un inmunizado, ¿puede contagiar a otros si contrae la enfermedad?

No lo sabemos con certeza, pero desde luego es mucho menos probable que una persona vacunada contagie, y hay datos objetivos que demuestran que una persona vacunada, si se infecta, desarrolla menor carga viral, por lo que la concentración del virus en su organismo es menor, disminuyendo también su capacidad para contagiar. Pero como todavía no tenemos la certeza absoluta y las coberturas vacunales son muy bajas, sigue siendo necesario que conviva con las medidas de seguridad y sanitarias.

- ¿El virus puede mutar en un paciente vacunado que lo contrae?

El virus puede seguir mutando en cualquier persona que se infecta, esté o no vacunada. De entrada, el objetivo de la vacunación es reducir el impacto de la enfermedad sobre las muertes, la hospitalización y el sistema sanitario. Pero, la necesidad de la vacunación universal, parte, precisamente, de que necesitamos vacunar a todo el mundo para interrumpir la circulación del virus. Si el virus sigue mutando, aunque se trate de una persona joven y asintomática que lo pase sin síntomas, puede desarrollar en su interior ventajas biológicas que le permitan evadir la respuesta inmune.

- ¿Qué opina sobre aplicar una tercera dosis de refuerzo? ¿En qué supuestos la consideraría necesaria?

No olvidemos que ese es uno de los grandes horizontes que se plantean. Somos conscientes de que en un determinado momento será necesario completar la pauta de vacunación con nuevas variantes, es decir, que en un futuro necesitaremos de una siguiente dosis vacunal que incluya los antígenos modificados en función de cómo hayan evolucionado esas variantes genéticas que ya están presentes en todo el mundo. Por ello, lo importante sería que para aquel entonces, ya tengamos a la mayor parte de la población vacunada y no tengamos que iniciar todos el proceso de nuevo, iniciando la vacunación en los primeros sin haber completado todavía a los demás.