Semana Santa podría venir acompañada de más limitaciones en la hostelería

“El Ministerio nos adelantó que esta tarde las propuestas estarían relacionadas con la limitación en el ámbito de actividades no esenciales, ajustando la hora de cierre de la actividad no esencial”, aseguró este miércoles en la rueda de prensa posterior al Comité Clínico el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que afirmó que “no prevemos grandes cambios para Galicia”, ya que “poco ajuste nos queda, porque ya tenemos a la baja el horario” de la hostelería, con cierre a las 21.00 horas.

Asimismo, sobre la posibilidad que se ha estado hablando de adelantar el toque de queda de las 23.00 horas a las 20.00 horas en esos días festivos, Comesaña resaltó que es algo a consultar, pero que desde Sanidad la línea de los cambios va más en el sentido de limitaciones de movilidad y de actividades no esenciales.

Además, también confesó que “nos preocupa” la actualización de los cierres perimetrales. Desde el departamento autonómico consideran que “lo importante es limitar la llegada de viajeros sin causa justificada”, no tanto la de dentro del territorio. De ahí que, por ejemplo, una limitación del cierre de provincias en Semana Santa no se contemple, ya que “la movilidad en Galicia no es tanto entre provincias como de una comarca a otra”. “Es mejor trabajar con los cierres ya definidos en estos momentos que poner otros de dudosa fiabilidad”, sentenció.

“Con estos datos no estamos en situación de dar el golpe de gracia al virus”, aseguró Comesaña, que incidió en que aún es necesario respetar las medidas de seguridad como “la mascarilla y la distancia social”, pero que, lo más importante, continúa siendo el “cumplir las normas de reuniones y movernos lo menos posible”.

De este modo, aunque afirmó que la movilidad “está permitida de forma general en el conjunto de Galicia --excepto en los dos ayuntamientos en nivel máximo de restricciones: Beade y Maside-- hay que desplazarse lo imprescindible y posponer para otros momentos la movilidad que no lo sea”. “Cuanto menos riesgo, más salud”, aseveró.

LOS CRIBADOS EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA NO COMENZARÁN HASTA DESPUÉS DE SEMANA SANTA. El conselleiro de Sanidade explicó que, aunque cuando propusieron a la Delegación del Gobierno la propuesta de comenzar a realizar cribados masivos a los viajeros que aterrizasen en el aeropuerto de A Coruña, “todos los trabajos realizados hasta la fecha en relación a esa iniciativa han sido infructuosos”. “No somos capaces de tocar la tecla adecuada”, dijo, y añadió que “a día de ayer nos confirmaron que la previsión sería poder empezar tras Semana Santa” y eso “es una cosa que nos disgusta, porque nos habría gustado haber empezado hace días”.

Por ello, como alternativa, ha recordado que sigue abierto el registro de viajeros de cara a Semana Santa, de manera que los gallegos que están fuera y quieran volver a ver a sus familiares sepan que anotándose en él se les citará para realizar la correspondiente prueba diagnóstica. A través de este sistema ya se detectaron más de 2.500 casos.