Sí judicial a la limitación en Cataluña, Valencia y Baleares y no en Euskadi

España en estado de alarma apura sus últimas horas. Y todas las autonomías están trabajando a contrarreloj para decidir qué medidas quieren que sigan vigentes en su comunidad y cuáles no. Pero con sus Tribunales Superiores de Justicia mediante, ya que en algunos casos podrían echar atrás alguna decisión de gobiernos autonómicos. Con lo que la semana próxima podrían darse situaciones diferentes en algunas de las 17 comunidades autónomas, como ya quedó patente ayer en el test de las cuatro primeras en acudir al aval de la justicia.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares decidió autorizar las medidas del Govern posteriores al fin del estado de alarma al considerar que son “proporcionadas” y recordando que no existen “derechos absolutos”.

Los magistrados, en la resolución notificada a la fiscalía y a la comunidad autónoma, ya lo habían anticipado, si bien el fallo contiene dos votos particulares de dos magistradas en contra por considerar que el Govern da un paso de gigante al limitar la libertad de movimientos.

Otro tanto sucedió en Valencia, donde la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana autorizó las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales y/o familiares y a los lugares de culto acordados por la administración regional.

En Cataluña el pronunciamiento fue en la mima dirección. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló las medidas que fijan las reuniones en seis personas y también el cincuenta por ciento del aforo en los actos civiles y religiosos que plantea la Generalitat.

Por contra, en el País Vasco el fallo fue en un sentido absolutamente contrario. Así, el Tribunal Superior de Justicia Vasco dictaminó que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómico o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas, después del fin de estado de alarma.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ya anunció que en el decreto que firmará el mismo no se incluirán aquellas medidas que no hayan sido avaladas por el Alto Tribunal para evitar que haya períodos de incertidumbre e indecisión.

Pese a este caos judicial en los tribunales autonómicos que, en caso de que los ejecutivos regionales quieran trascender, acudiendo al Tribunal Supremo, el presidente popular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer relativamente optimista.

Feijóo trasladó que está “razonablemente seguro” de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalará las medidas de restricción que determine su ejecutivo y que requieran autorización judicial, como hizo en ocasiones anteriores. Con todo, Núñez Feijóo señaló que está a la expectativa de lo que pueda suceder y puso el foco en las “contradictorias decisiones” que ya se evidencian “antes incluso del fin del estado de alarma.

ANDALUCÍA. Desaparecerá el toque de queda y el cierre perimetral. Pero mantendrá el confinamiento perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes.

ARAGÓN. Tampoco tendrá toque de queda ni confinamiento perimetral de la comunidad, pero mantendrá cerradas zonas que ya lo están. Los horarios de cierre en actividades no esenciales y hostelerías se mantienen como hasta ahora: para lugares con nivel de alerta 3 hasta las 22.00 horas y para las zonas en alerta 3 agravada hasta las 20.00.

BALEARES. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago, entre otras medidas. Los desplazamientos a las islas deben justificarse y someterse, en su caso, a un control sanitario. Solo se pueden llevar a cabo reuniones y encuentros de un máximo de seis personas en el interior o en el exterior.

CANARIAS. Mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de medidas que están vigentes en cada isla según nivel de alerta en que se encuentran una vez concluya el estado de alarma.

CANTABRIA. Decae el toque de queda y el cierre perimetral . Sin embargo, el Ejecutivo cántabro adoptará medidas concretas en cada municipio según su evolución. Asimismo, sí que se mantiene el cierre del interior de la hostelería y los aforos.

CASTILLA Y LEÓN. Se fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas y se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad. Se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes.

CASTILLA-LA MANCHA. Elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral. Además, el Gobierno regional estudia la posibilidad de aumentar de 6 a 10 el número de personas que puede haber en locales de hostelería. No obstante, será este sábado cuando tome la decisión final sobre las medidas.

CATALUÑA. La Generalitat anunció el fin del toque de queda y el confinamiento. En cuanto a las medidas de limitar a 6 personas las reuniones sociales y a los aforos de actos religiosos y ceremonias civiles, la Fiscalía no se opone a la ratificación judicial.

EXTREMADURA. Se acaba el estado de alarma y se establece la medianoche como horario límite para el cierre de la hostelería una vez decaiga el estado de alarma.

LA RIOJA. La Rioja contará con un ‘semáforo’ de tres niveles, basados en una serie de indicadores, que en el “peor escenario posible” serían cuatro. Además, el domingo concluye el cierre perimetral de la región y se levantan las restricciones de movilidad nocturna, el denominado ‘toque de queda’.

NAVARRA. Su Gobierno levantará el cierre perimetral, recomienda limitar las reuniones en los domicilios a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, excepto convivientes, y se permite ampliar a las 22 horas el horario de las terrazas en hostelería. Sigue manteniendo la limitación de la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas.

COMUNIDAD VALENCIANA. La Generalitat está estudiando retrasar el inicio del toque de queda a las 0.00 horas y ampliar el número de personas en reuniones, que podría pasar de las seis autorizadas en la actualidad hasta la cifra de ocho o diez. Ya avanzó que planteaba levantar el cierre perimetral.

comunidad de MADRID. Eliminará la prohibición de reuniones de personas no convivientes en domicilios, aunque recomienda que estén limitadas a seis personas, y no mantendrá el toque de queda a partir de este domingo, momento en que además ampliará el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche. En la Comunidad de Madrid, los centros comerciales abrirán una hora más, hasta las once de la noche, con el aforo limitado al 75 por ciento de su capacidad Los cines, teatros y auditorios podrán alargar sus funciones hasta las doce de la noche, no pudiendo empezar las sesiones después de las 23.00 horas.