Unesco: la pandemia afectó a 63 millones de maestros

Un total de 63 millones de profesores de educación Secundaria y Primaria han sido afectados directamente por la pandemia, según un cálculo divulgado este lunes por la Unesco, que añade que en muchos casos los maestros tuvieron que continuar la enseñanza sin la tecnología o la conexión necesarias. Este organismo ya había alertado de que la crisis sanitaria había tenido un impacto sobre 1.500 millones de alumnos y, coincidiendo con el Día Mundial de los Docentes, puso su foco en ese colectivo.

Unesco destacó que muchos no han podido ejercer su labor porque la mitad de los estudiantes no cuenta con ordenador en su casa o porque un 43 % no tiene internet. Los profesores, según su nota, están sometidos a una gran presión y carecen de una red de apoyo psicosocial por parte de los dirigentes educativos y de sus comunidades. m.a.A.