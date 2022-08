A Sionlla, el núcleo del sector biotecnológico para toda la comunidad

Galicia ha dado muestras en los últimos años de que el sector servicios, todo lo relacionado con el Camino de Santiago, es un filón económico que no solo no decae, sino que va a más. Dejando la pandemia aparte, si se puede, el turismo es uno de los baluartes de nuestro comunidad. Pero sin duda hace bien la Xunta, y en especial la consellería que timonea Francisco Conde, en dar músculo a otras ramas industriales de primer nivel y enorme potencial. Una de ellas, el sector biotecnológico, que tal y como manifestó ayer en Santiago el propio conselleiro, tendrá su eje central en la capital gallega, en A Sionlla, en donde se avanza en el nuevo centro de fabricación avanzada. Un gran futuro. A.S.