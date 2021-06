Cómo sobrevivir en tiempo de prodigios si 20 años no es nada

Marta Rivera de la Cruz iba para periodista pero durante una estancia en Oxford se acordó del tango Que veinte años no es nada y se convirtió en novelista de éxito. Fue finalista del Planeta en 2006 aunque muchos críticos pensaban, algunos lo dijeron públicamente, que quizás debió ser ella la ganadora y no el más conocido Álvaro Pombo. Lo cierto es que su obra, En tiempo de prodigios, podría tener una segunda parte autobiográfica a cuenta de su paso por la política. Si Cecilia era la única persona que visitaba a Silvio Rendón, Marta es la única consejera de Ciudadanos que seguirá en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y la presidenta madrileña, como Zachary West a Silvio, podrá contarle su historia, no sobre nazis sino acerca de las aventuras que la llevaron de ser colaboradora en La Tuerka hasta cruzar el umbral de la Real Casa de Correos. Seguro que será otro best-seller. j.a.p.