Cuando los años sirven para acrecentar la experiencia adquirida

El paso de Manuel Cabezas por la política municipal solo se puede definir con la palabra éxito: obtuvo tres mayorías absolutas en la siempre complicada ciudad de Ourense y sus mandatos fueron auténticos oasis en relación con las tormentas que se produjeron después con Francisco Rodríguez (socialista salpicado en la Pokémon), Jesús Vázquez (exconselleiro metido con calzador) y el ínclito, por conocido, e inclasificable Gonzalo Pérez Jácome. Nada más que añadir. Todo ello en los dominios de la familia Baltar, que eso también marca.

Por todo ello hay que poner en valor el papel jugado por Cabezas Enríquez, un ingeniero agrónomo que fue gerente de la poderosa Cooperativa do Ribeiro antes de su paso por la política y el PP. Fue diputado y senador y siempre mantuvo un talante conciliador con marcado acento liberal. Modernizó la ciudad de As Burgas que se convirtió en un lugar atractivo para empresas y el comercio. Durante sus mandatos creció de forma ordenada y en su decisión de abandonar la alcaldía influyó decisivamente una denuncia que hizo mucho daño, aunque al final no tenía contenido penal.

Una de esas barbaridades que ocurren cada cierto tiempo: judicializar la política para apartar a un enemigo al que no puedes batir en las urnas, sobre todo a una persona, como Manuel Cabezas, con sensibilidad. En su haber, habida cuenta de que era alcalde del PP, conviene anotar que fue el primer regidor gallego que ofició un matrimonio entre dos hombres, algo que le valió alguna sonora reprimenda de los príncipes de la iglesia más arcaica y del ala a la derecha de su partido.

En plena forma, Cabezas puede ser un gran fichaje para el nuevo PP: el poso de los años sustenta más la experiencia adquirida en aquellas tres legislaturas que los ciudadanos recuerdan con agrado. Y la tranquilidad que desprendieron sus mandatos deberían servir como bálsamo tras el tránsito de Pérez Jácome estos últimos cuatro años. En manos de los ourensanos queda tomar una decisión que puede marcar el futuro de una gran ciudad. antón trabanca