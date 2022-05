De la recámara de Puy a comandanta suprema del ejército de Rueda

Decía Alfondo Rueda que para nombrar a su número dos en el partido tenía antes que mantener una charla con Pedro Puy, y no mentía. Si el actual portavoz parlamentario del PPdeG, que el mismo día de la investidura del nuevo presidente sufrió un infarto, le hubiera dicho que no estaba en condiciones –médicas o anímicas– para seguir al frente de su cargo, seguramente la persona que lo habría sustituido en la Cámara de O Hórreo hubiera sido Paula Prado. Con Tellado en Madrid junto a Feijóo, no hay duda de que es lo que hubiera sucedido. Con el anuncio ayer de que Paula Prado será la próxima secretaria general de los populares gallegos conocimos, pues, dos noticias de gran alcance en el universo del PPdeG: este propio nombramiento y que Pedro Puy Fraga está listo para continuar ostentando la palabra de los conservadores en el Parlamento gallego.

Paula Prado, exconcejal de Santiago, de buena preparación y verbo dispuesto, siempre fue una política muy del gusto de Feijóo. Ahora sabemos que también es del agrado de Rueda. Sigue el cambio tranquilo. Cogerá un partido en calma, pero con grandes retos: las municipales de 2023, con la necesidad de recuperar poder urbano, y las autonómicas de 2024, con el desafío de ganar sin Feijóo.

eduardo montero