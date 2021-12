De las batas de casa a las boutiques, de Amancio... a Marta

Llegó el momento del cambio en Inditex. La segunda generación releva a la primera. Que tenga lugar en una de las familias más ricas del mundo hará que se ensalce y destaque más este proceso, pero no lo convierte en algo muy diferente a lo que tiene lugar en el resto de empresas. El gran éxito de Amancio Ortega consistió en no olvidarse jamás de que comenzó fabricando batas, una prenda de andar por casa, que fue como construyó él su imperio: pisando día a día los pasillos de su factoría, saludando y comiendo y conviviendo con el resto de los trabajadores, como si fuese uno más. Ahora le toca a su hija, Marta Ortega, que en sus inicios tuvo una vida diferente a la de su padre, pero que comprendió y asumió pronto la filosofía de su progenitor. Sabe que Inditex ya no vende sólo batas, pero ese humilde comienzo lo tendrá siempre presente. r. r.