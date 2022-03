El milagro de un fármaco para salvar muchas vidas

Doctor en Bioquímica, catedrático en la Complutense, buceador experimentado, fundador en 1986 de PharmaMar, referente desde hace décadas en el descubrimiento de fármacos que proceden del fondo marino y aunque nacido en Madrid rezuma galleguismo por sus poros, ofrece un testimonio impresionante sobre un hallazgo, tras muchos años de trabajo, que puede salvar millones de vidas en todo el mundo. Este es su testimonio en primera persona: “ El viernes 11 me tuvieron que hospitalizar por Covid-19 con saturación 90-91% y con la garganta totalmente ulcerada, no podía hablar, ni beber, ni comer (perdí 3 Kg). Ingresé en Quirón Pozuelo y me dieron tratamiento con Aplidina. A la primera dosis ya podía hablar, beber y comer y la saturación me había subido a 95%. Es como mágico. Me dieron las otras dos dosis el sábado y el domingo. El lunes me hicieron toda una serie de pruebas y el martes 15 me mandaron para casa. Estoy en casa perfecto. Increíble.!!!” Así nos lo cuentan y así lo contamos. ¿A qué esperan los responsables sanitarios para dar un paso adelante definitivo? g. c.