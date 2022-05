En el costoso baile de la graduación no se puede bailar muy suelto

En términos de relaciones con el Gobierno central, no es descabellado afirmar que a este policonselleiro de Lalín, que lo mismo vale para Turismo que para Formación Profesional, le toca bailar con la más fea. Y con esto, tampoco es que queramos sugerir gratuitamente que la ministra de Educación, Pilar Alegría, es poco agraciada, que ni esta es una página dedicada a la belleza ni es nuestro cometido juzgar cualidades estéticas. Simplemente, echamos mano de uno de los múltiples refranes y dichos en los que es rico la lengua castellana que se enseña en esas escuelas bajo supervisión de la ministra y, en nuestro caso, también del conselleiro Román Rodríguez. Este señor baila con la más fea porque Pilar Alegría, aunque dé muchas muestras de hacer honores a su apellido, a la hora de la verdad pocos asuntos resuelve. Ahora estamos a vueltas con la futura Selectividad, justo cuando a muchos alumnos les tocará pronto pasar por ella. Por eso mejor hablar de la ABAU del presente y no de sus contenidos, que ya son intocables, sino de su precio: el que no disponga de 118 euros no podrá acceder a ella. 54 del título de Bachiller, que debería ser gratis, y 64 de la prueba en sí, que tendría que ser algo más barata. Lo feo en educación es poner trabas económicas. Ojalá se pusieran de acuerdo en esto.

eduardo montero