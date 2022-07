En el ‘poleiro’ con la cara que le queda: la de cabo corneta

A Macarena Olona, en contra de lo que había pronosticado Santiago Abascal, no se le puso cara de vicepresidente; más bien al contrario, se le dibujo rictus de perdedora. Como diría algún ex diputado gallego en el Hórreo, de cuyo nombre mejor es no acordarse, la mandaron para o poleiro (lugar onde se crían ou se acollen as aves de curral). Si Olona supiera algo de política autonómica podría dejar atrás la depresión que la invade tras abandonar el Congreso de los Diputados: del poleiro salieron para alcanzar las más elevadas cotas. Ella no... ella muda la cara de vicepresidenta por la de cabo corneta. Como su jefe. r.m.a.