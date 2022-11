Entre dos aguas para tratar de taponar la fuga causada por Seco

El portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento autonómico, Luis Álvarez, no sabe no contesta sobre el expediente de sanción abierto por su partido a su compañero de escaño Martín Seco. El sustituto de Gonzalo Caballero en O Hórreo, que lógicamente había sido elegido para ser diputado por el equipo del anterior secretario xeral, se encuentra ahora entre la espada y la pared, ya que es la nueva dirección del PSdeG quien va directamente a por su compañero, quien, por cierto, tampoco es que no haya hecho nada. ¿Pero cómo puede ser que el portavoz del grupo no tome posición? Juega a dos aguas, ya sea para no romper el diálogo o por precaución. i. i.