La iglesia convoca a los jóvenes de europa en Santiago

Reafirma la Iglesia compostelana su invitación a la juventud para participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes que tendrá lugar en Santiago en agosto del año que viene, una cita que en ediciones anteriores consiguió convertir la capital gallega en el corazón palpitante del Viejo Continente, dejando imágenes de abarrote como las que ya no se recuerdan. Se propone monseñor Julián Barrio este reto en un contexto complejo por dos razones: las consecuencias de la pandemia y otro acontecimiento muy especial. Y es que el papa Francisco ha citado a la juventud del mundo solo un año después en Portugal, con motivo de la JMJ que tendrá lugar en Lisboa en el verano de 2023. No cabe duda de que la iglesia necesita de los jóvenes, por eso ha de hacer un sobresfuerzo para adaptarse al lenguaje de los nuevos tiempos. Bergoglio lo sabe muy bien. U.S.