Moncloa delinea una minilegislatura de dos años para reanimarse

Sin Iván Redondo, Pedro Sánchez no sólo no baja su nivel de estrategia, sino que lo eleva. Anda estos días ocupado en el diseño de los dos años de legislatura que le quedarán a partir de este invierno porque está convencido que lo que hubo desde que tomó posesión en enero de 2020 hasta hoy no se puede considerar legislatura propiamente dicha. Lo que hubo hasta ahora, piensa en su fuero interno, fue coronavirus y sus consiguientes días de tragedia y crisis. Un tiempo pandémico que los ciudadanos olvidarán a la hora de acudir a las urnas en 2023 si en estos dos años el Gobierno logra enderezar el rumbo. Porque, entonces, Sánchez sacará pecho y sepultará sus dos primeros años de gestión bajo la disculpa de un virus monstruoso e inesperado que afectó a todo el planeta y del que el presidente se presentará como una víctima más. Tras la vacunación, Sánchez cuenta con los fondos europeos para ser en el artífice de una recuperación económica histórica y ayer logró aplazar el problema de Cataluña que le podría perjudicar, al convencer a Pere Aragonès de que los frutos de la mesa de diálogo no se verán antes de dos años. Para entonces, él cuenta con estar reelegido. Y si Ayuso y Casado, con su guerra particular, se unen a su plan, mejor que mejor. xosé ramón r. iglesias