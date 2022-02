No es uno cualquiera: es el 20 mejor en la historia del ciclismo

Nació la Vuelta Ciclista O Gran Camiño, al amparo de este doble año xacobeo, con voluntad de convertirse, de una vez por todas en la gran Vuelta Ciclista Galicia para profesionales. Durante cuatro jornadas, y aprovechando un tiempo envidiable para esta época del año, los ciclistas compitieron y brindaron un buen espectáculo. Respondió la afición y, lo más importante con visión de futuro, fue el triunfo final de un Alejandro Valverde que dará mucho lustre a esta prueba: de acuerdo con su palmarés, figura en el nº 20 de la Clasificación de los 100 mejores ciclistas de todos los tiempos del Cycling Hall of Fame de la UCI. . es decir, no hablamos de un segundón. A.T.