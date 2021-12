Política para adultos de un personaje que solo aspira a ser feliz

Confieso que uno de los temas que tengo pendientes desde 2012 es leer luna novela de Rodrigo Cota titulada El inaudito secuestro de Mariano Rajoy en la que el escritor y guionista cuenta un imaginario secuestro del entonces presidente del Gobierno a manos de un singular personaje, Tito Nogales, juerguista empedernido y bebedor convulsivo, que se lo encuentra en los urinarios de la plaza de toros de Pontevedra y lo secuestra. Puestos a imaginar una acción de este tipo creo que, de todos los presidentes habidos tras la muerte del dictador, es el único capaz de protagonizarla. Y eso que durante las fechas en las que fue escrita aún no había sufrido el episodio de la agresión paseando por las calles de la ciudad del Lérez, a manos de un pariente político. Vamos, que ni pintado.

Mariano Rajoy es un personaje de lo más atractivo, y buena prueba de ello es el colega Manuel Jabois que, a buen seguro, estará sufriendo alguna crisis de falta de referentes. Estas comparecencias de su vecino (antes en Pontevedra, ahora en Madrid y siempre en Sanxenxo) le servirán para recuperar adrenalina periodística.

Anda el expresidente a vueltas con su Política para adultos, tienen guasa ya lo del título, y la verdad es que no defrauda a nadie. En cada una de sus entrevistas nos va dejando un reguero de titulares a cada cual más interesante pese a ese compromiso personal, y tan gallego, de no meterse en camisas de once varas, especialmente cuando se refiere a hablar de su sucesor en el PP; al otro, a quién le desalojó de Moncloa, si que le atiza cada vez que puede aunque con intención didáctica más que por acritud personal.

¿Es Rajoy tal y cómo se muestra ? Nadie sería capaz de asegurarlo aunque parece sincero, incluso cuando dice que pudo haber hecho algo más para frenar la corrupción en su partido, y sobre todo al afirmar que se considera un ciudadano que lo único que pretende “es ser feliz y que los que estén a mi alrededor también lo sean. No estoy para mucho más”. aNTÓN TRABANCA