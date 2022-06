Reparar las espadas de manera que el PP no le vuelva a cantar las 40

Hace ya tanto tiempo que Pedro Sánchez no comparece en esta página de Protagonistas, que casi parece que tiene tanta aversión a hacerlo como a dar explicaciones de la debacle de su partido en Andalucía. Pero, afortunadamente, que se le juzgue en este humilde espacio periodístico nada tiene que ver con su voluntad de aparecer en él, por lo que hoy, quiera o no, escrutaremos su futuro político al tiempo que le brindamos la oportunidad de compartir con nuestros lectores su estilosa silueta. Se podría asegurar que Andalucía era el lugar donde menos hubiera imaginado el presidente del Gobierno pegarse su primer castañazo serio desde que ocupa La Moncloa. Pero las cosas no siempre son como uno las desea y fue precisamente allí donde se le rebelaron los primeros votantes de la infantería socialista, hartos de guardar luto vano desde el sonado traspié de Susana Díaz. Querían una brisca triunfante y no la hallaron en la baraja del PSOE, sino en la de Juanma Moreno, es decir, en la del PP de Feijóo. Sánchez queda tocado por las Espadas, pero es Sánchez, ya resucitó varias vidas y puede que le quede alguna más. No sabemos cómo lo hace, pero es muy hábil dándole la vuelta al colchón. Igual el secreto está en su almohada, con la que duerme y golpea a la vez.

xosé ramón r. iglesias