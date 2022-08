Ribeira rende homenaxe ó mar cunha feira chea de artesanía e diversión

Ribeira recupera esta fin de semana, do 18 ó 21, a súa feira artesanal e mariñeira, Artemar. Organizada pola concellería de Cultura, que dirixe María José Sampedro, a feira contará con cen postos que se estenderán ao longo das zonas peonís, creando un itinerario polas rúas de Galicia, Rosalía de Castro, Santa Uxía, Porta do Sol e Praza do Concello. Haberá postos de alimentación, artesanía, xoguetes, especias, instrumentos musicais, perfumería, etc., así como talleres en vivo de oficios como o das redeiras, actividades infantís e espectáculos nocturnos. Unha cita que conta ca complicidade do comercio e a hostalería para engalanar Ribeira ollando ó mar. s. souto