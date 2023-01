Saber virar el rumbo con circunstancias adversas... y triunfar

Acostumbrados como estamos a mirar hacia el exterior y dejarnos deslumbrar por el oropel de grandes empresas que acaban convirtiéndose en verdaderos desastres, parece que no tenemos tiempo para ver lo que nos rodea. Nos deslumbran los Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates o Warren Buffett aupados a lo más alto en unos negocios bien recientes que todavía no sufrieron la dureza de los vientos en contra. Aunque ahora, a caballo entre los complicados 2022 y 2023, asistimos a una situación inédita para ellos expectantes ante la dificultad que se les presenta en una situación de crisis. el primer paso que todos ellos están dando es desalentador: miles de puestos de trabajo suprimidos de sus empresas al no ser capaces de digerir que el valor de las mismas se está desplomando en las bolsas.

Aquí en Galicia las cosas son distintas. Hay dificultades, muchas más que por buena parte de ese mundo occidental, pero hay empresarios emprendedores capaces de sortear los malos vientos. Es recurrente el ejemplo de Amancio Ortega, pero justo sería reseñar que no es el único, aunque él si haya competido en la misma liga que los citados en las primeras líneas. Por suerte hay más que siguen su ejemplo.

Lo de Antonio Agrasar y su Grupo Plexus Tech es un buen ejemplo. Esta tecnológica 100% gallega está creciendo desde Santiago con mucha solvencia. Asentando las bases, los cimientos, pero escalando sin detenerse por el edificio del éxito: en cinco años pasó de ser la séptima que más facturaba en Compostela a situarse en el segundo lugar... cuando apenas cuenta con dos décadas de vida. Y también ocupandO la segunda plaza en cuanto a generación de empleo entre las 20 mayores tecnológicas de la comunidad.

Destacaba el CEO Agrasar que uno de los factores clave de Plexus es la capacidad de adaptación de la empresa y su agilidad a la hora de hacerlo. “Esa capacidad no la habríamos conseguido sin el esfuerzo que supuso para todos los equipos virar el rumbo en medio de una circunstancia adversa como la ocasionada por el Covid y reconducir el día a día ante un panorama incierto”. Y vaya si lo hicieron. Ya lo decía un viejo lobo de mar en Fisterra: “Navegar co mar en calma e o vento de cola é moi fácil, o complicado é facelo no medio da tempestade con ventos cambiantes”, Nin máis nin menos”. LUCÍA LÓPEZ