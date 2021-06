“Si te cargas lo manual, lo auténtico, acabas con una forma de vida”

En algún lugar alguien dejó escrito que Telmo Rodríguez “no es un agricultor; tampoco es un enólogo, ni un artista, ni siquiera un hombre de negocios. Pero sin ser exactamente ninguna de esas cuatro cosas se ha convertido en tres décadas en el personaje de referencia del vino español”. Este vasco se dedica a recuperar viñedos en zonas complicadas y extiende sus dominios en zonas como Alicante, Málaga, Burgos, Ávila, Madrid y La Rioja y logró que la principal guía, la Parker, le diera su máxima puntuación, los cotizados 100 puntos Parker a algunos de los vinos que salen de las bodegas que controla junto a su socio Pablo Eguzkiza. Compite con las grandes bodegas industriales que, a golpe de talonario se hacen con las mejores uvas no para realzarlas en calidad sino para multiplicar sus beneficios con cantidad. Telmo y Pablo se rebelan contra las dictaduras de los consejos reguladores.

Este no agricultor, no enólogo, no artista y no hombre de negocios también llegó a Galicia y no lo hizo, a pesar del impacto de su nombre, para cobijarse en la comodidad de una denominación de origen como pudiera ser la Rías Baixas. Nada de eso, aterrizó en la zona más dura, la de la vendimia histórica en Valdeorras, en Larouco con sus Ladeiras do Sil y también le devolvió la vida al abandonado Pazo de Valbuxán en O Bolo.

Contaba ayer Telmo en EL CORREO que “en los territorios más complicados es donde nacen los mejores vinos” y que su proyecto en nuestra comunidad “es uno de los más importantes. Tenemos muchas ganas de hacer algo original y único”.

Quieren los vascos Telmo y Pablo hacerse un poco gallegos y por eso promueven Atlántico. Minifundio y diversidad, unas jornadas en la comarca del sur de Ourense en la que el vino será la disculpa para que algunos expertos hablen de temas tan diversos como del suelo, la arquitectura, el medio ambiente o las aves.

Galicia es una tierra que vale la pena, lo sabemos bien los gallegos y cada vez más foráneos se dan cuenta de ello y encuentran aquíalgo más que paz. j. a. pérez