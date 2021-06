Todos los mares conducen a la vieja Compostela

“Siete mares he surcado/ Siete mares color azul/ Yo soy nave voy navegando/ Y mi vela eres tú”. La Acuarela de Toquinho no sería una mala banda sonora para este peregrinar por los mares, en pos de la tumba del Apóstol Santiago, que nos propone Susana Lenguas y todo su fenomenal equipo desde Portos de Galicia. Mañana comienza en Ribadeo Sail the way, sin duda la ruta xacobea más peculiar de todas porque permite desdoblar la imagen de los peregrinos caminantes en una especie de argonautas del siglo XXI, que recorren las rías a vela y arriban a Santiago en un viaje fascinante que gira alrededor de la mitología del Camino y de Galicia como un lugar mágico. Lenguas consigue el ideal que poetizó Marta Dacosta en Crear o mar en Compostela. Los griegos ya lo decían, el mar es un Camino, conduce a las islas... o a la plaza del Obradoiro.