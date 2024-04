A Pobra organiza para mañá unha sesión de contacontos en inglés

A patronal de Ribeira organiza unha nova campaña comercial con motivo do Día da Nai e na que poderán participar quenes rexistren na web da entidade as compras e consumicións feitas entre o venres 19 de abril e o domingo 5 de maio. Os premios desta campaña son: un vale para realizar compras por valor de 1.000 euros, nun día en concreto a determinar entre a Asociación de Empresarios e a persoa gañadora, nos establecementos participantes nesta campaña, como data máxima antes do 31 de maio e nos tres sectores que participan na iniciativa (comercio, hostalería e restauración); vinte entradas para unha sesión de masterclass de estilismo; e catro cestas da compra valoradas en 50 € cada unha. So se poderá facer un

rexistro por operación de compra ou consumición, e cada operación rexistrada equivale a unha participación.

A aula de estudo situada na planta superior da biblioteca municipal Victoriano García Martí da Pobra do Caramiñal acollerá este sábado día 20, a partir das once da mañá, a sesión de contacontos en inglés que leva por título Storytelling Sally Senses, que organiza a academia Kids&Us Ribeira coa colaboración da concellería de Cultura da Pobra do Caramiñal. Esta actividade oriéntase a crianzas con idades comprendidas entre os tres e os seis anos “para que, dende idades temperás, os cativos se vaian familiarizando co inglés a través de contos. Deste xeito, xa van captando conceptos básicos e relacionándoos con situacións das historias que se van narrar”, explica ao respecto a concelleira de Cultura, Patricia Lojo. As persoas que estén interesadas en participar na citada actividade poden contactar con dito departamento municipal para facer as inscricións.