Doazón de sangue nas urbes de Ames entre os días 26 e 27 do presente mes

Ames. A unidade móbil de doazón de sangue de ADOS estará no Milladoiro o mércores 26 de agosto en horario de mañá e de tarde. Situarase na rúa Curuxa, no cruce con Rosalía de Castro, entre as 09.30 e as 14.30 e desde as 15.30 ata as 21.00 horas. E a Bertamiráns desprazarase o xoves, 27 de agosto, cando se ubicará na avenida da Maía, diante da praza do mesmo nome. O horario de mañá establecerase entre as 09.30 e as 14.00, o da tarde comezará ás 15.30 e rematará ás 21.00 horas. Os traballadores sanitarios que atenden as Unidades Móbiles de Doazón de Sangue extreman estes días os protocolos de seguridade, e ademais de atender a través de cita previa (900 100 828), o persoal cambia as luvas e limpa as padiolas con cada novo doante, e todo o material que se utiliza é estéril e dun só uso. O. D.