Falece un xalleiro ao quedar debaixo do tractor

SANTA COMBA. Un veciño de Santa Comba perdeu onte a vida ao volcar o tractor que manexaba na localidade de Pombal. Foi necesaria a intervención dos equipos de emerxencia para rescatar o corpo do home, que quedou atrapado debaixo da estrutura do vehículo. O 112 Galicia tivo constancia do incidente tras recibir a chamada de alerta da Policía Local. Enseguida se solicitou a colaboración do 061, dos bombeiros de Santa Comba e do GES de Brión. Empregaron o material de excarcelación para liberar a vítima, que desafortunadamente falecera. j.f.