O mar non quixo devolver os corpos dos dous mozos de Noia na primeira xornada de procura

Durante toda a xornada os equipos de rescate afanáronse nas labores pero, ao peche desta edición, non deran resultado. Os corpos de Miguel e Javier seguían sen aparecer mentres que a outra protagonista desta historia, a nova Olalla Luaces Lago, de 18 anos e veciña de Portosín, evolucionaba ben no Complexo Hospitalario de Santiago onde se recupera das feridas sufridas contra as rocas, a hipotermia e, o máis difícil, a ansiedade que lle provocou a situación e a máis que posible perda dos seus dous amigos.

Os labores de localización dos dous desaparecidos foron infrutuosas a pesar dos medios utilizados. Aos equipos de Salvamento Marítimo, Garda Civil ou Gardacostas de Galicia, sumáronse drons da Unidade de Drons do Grupo de Apoio Loxístico ( GALI) ou o helicóptero Cuco da Garda Civil. Ademais, Protección Civil de Muros despregou catro voluntarios, dous por terra e dous por mar -un nunha embarcación e outro nunha moto de auga-; Protección Civil de Noia relevou aos que facían o rastrexo entre Aguieira e a entrada da ría por terra, mentres que seis voluntarios de Outes procederon a prestar apoio a Protección Civil de Porto do Son, que levaban dende as 21.20 horas do luns de traballo se descanso. Tamén actuaron os submarinistas do Grupo GEAs da Garda Civil que estiveron a rastrexar os fondos de Arnelas, sen resultado positivo.

UN MAL DÍA PARA NAVEGAR. “Onte facia moito nordes e aparte a auga estaba demasiado fría. É unha malo sinal para andar navegando por unha zona na que hai moita corrente. Nin eu salin onte no kaiak”. A reflexión é dun experto triatleta e remeiro noiés que afai adestrar pola zona onde se produciu a traxedia na serán do luns. Él como moitos outros non se explicaban as razóns polas que os tres novos lanzáronse a unha aventura que acabou moi mal. O relato inicial dos feitos xa é coñecido do mesmo xeito que os seus gravísimas consecuencias: dous mozos e unha moza que saen da praia de Coira, en Porto do son nunha piragua coa intención, como tantas outras veces, de dar un paseo ata a illa dá Creba. Todo se trunca cando a embarcación se voltea no medio dun vento notable e coas correntes que nese momento provoca o cambio de marea e os tres caen ao mar. A moza é arrastrada ata as rocas dun cantil, entre as praias de Aguieira e Castelo mentres que os raparigos son tragados pola auga sen poder facer nada, como adiantou onte EL CORREO GALLEGO e www.el correo gallego.es.

Algúns profesionais indicaban que había moito vento do norte, con “correntes fortes” que coincidiron coa bajamar e seguramente os mozos non foron capaces de controlalo.

Ás 21.30 horas un particular alertou ao 112 desde Portosín que tres novos amigos saíron a dar un paseo nun kaiak un par de horas antes e non regresaran. Ademais, asinaba, perdéranlles de vista na ría de Noia. Desde ese momento estableceuse un operativo de procura por terra, mar e aire no que participaron efectivos de Salvamento Marítimo e Gardacostas de Galicia, Salvamar Régulus, Pesca I e Helimer 221, tanto con embarcacións como helicópteros, aos que se lles uniu pola noite o Río Jallas e Don Inda, xunto Garda Civil, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil de Porto do Son e Emerxencias de Noia. Tamén compareceron o alcalde da localidade, Luís Oujo Belo, e voluntarios entre os que se atopaban mariñeiros que mesmo saíron cos seus barcos para rastrexar a zona.

Pouco despois de iniciarse o operativo o helicóptero localizou á tripulante, Soraya Luaces Lago e veciña de Portosín, empolicada a unhas rocas as que se aferrou tras ser arrastrada pola corrente. Ela foi rescatada e trasladada ao Complexo Hospitalario de Santiago (Chus) xa que presentaba síntomas de hipotermia (estaba en traxe de baño) e unha crise de ansiedade que lle impedía manter un relato coordinado. Recoñeceu, con todo, que ían tres na embarcación e que os seus dous compañeiros seguían na auga, pero que non sabía onde poderían estar.

Explicou que tiveron un incidente ao perder un remo e que un dos seus compañeiros se tirou a auga para recuperalo, nesa maniobra foi cando o kaiak envorcou. Despois foi arrastrada e logrou empolicarse ás rocas, segundo contou as personas coas que falou no cengtro hospitalario.

UNHA FALSA ALARMA. A noite empezábase a botar encima e os servizos de emerxencia iniciaron un minucioso rastrexo entre a praia de Coira e a zona onde se refuxiou Soraya. Pouco despois localizouse a piragua nun punto coñecido como as rocas de Figueiras, a unhas cinco millas do lugar de onde saíran a practicar deporte.

Os temores ían en aumento xa que nesa zona hai moitas corrente e, á hora na que se produciu o sinistro, estaba a baixar a marea co que aumentaba a forza de arrastre da auga nese punto que coincide, practicamente, coa saída da ría de Muros e Noia.

“É unha zona moi complicada con vento forte do nordés como había onte (polo luns) e coas correntes que se forman a esa hora de baixada dá marea”, recoñecía un mariñeiro de Portosín que coñece perfectamente esa parte da ría de Muros e Noia.

Os efectivos localizaron e recuperaron un dos chalecos salvavidas do kaiak. No medio da noite, desde un dos pesqueiros que axudaban na procura avistaron o que parecía ser o corpo dun dos dous novos pero cando se achegaron ao lugar non viron nada a pesar de que durante máis de media hora estiveron por ese lugar aínda que a procura resultou infrutuosa.

Durante toda a noite o helicóptero Helimer 401 e as lanchas S/ Regulus , a Río Jallas da Garda Civil e o remolcador Don Inda permaneceron pola zona mentres que Protección Civil e voluntarios peiteaban a costa por terra.

Familiares e achegados dos mozos desaparecidos xa estaban avisadas e desde o 112 Galicia solicitouse a colaboración do persoal do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias ( GIPCE), para prestar apoio aos familiares das vítimas. Nese momento sóubose que os mozos, sorprnedidos polas correntes, trataban de chegar á Illa de Creba, e foi cando, como relatou a supervivente, perderon un remo da embarcación e un deles tirouse á auga para recuperalo pero xa non puido volver. A corrente arrastrounos e provocou que a piragua queda totalmente envorcada. Foi o principio dunha traxedia para tres familias da comarca.