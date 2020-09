Retoman a escavación no castro das Barreiras e localizan un betilo

Vimianzo. A empresa Terra Arqueos, baixo a dirección do arqueólogo Tito Concheiro, retomou as escavacións no castro das Barreiras, de Vimianzo, e topáronse cun betilo, unha peza cónica de pedra granítica que, segundo o seu equipo, forma parte dos obxectos de carácter simbólico que había nos lugares de culto. Son representacións abstractas dunha divinidade arredor das que se levaban a cabo rituais relixiosos e se realizaban ofrendas.

En Galicia son moi escasos, e só se atoparon en contextos prerromanos dalgúns castros do litoral, como os castros da Punta do Muíño de Vento e o de Toralla, en Vigo, e o de Elviña, na Coruña. Os investigadores consideran que gardan relación con actividades relixiosas e sociais de xentes de procedencia púnica-fenicia asentados neses pobos.

Por iso sorprende este achádego nun castro de interior, o primeiro en Galicia. A ausencia de material mediterráneo leva a Tito Concheiro a pensar na posibilidade de que este betilo formase parte do sistema de crenzas e cultos indíxenas. “É un achado excepcional, un dos máis sorprendentes dos últimos anos na comarca, e coloca ao castro vimiancés nun lugar de privilexio, único na ampla lista do patrimonio arqueolóxico galego”, asegura. M. r. l.