Viviendas sin acceso rodado en el lugar de Río do Porto

Noia. La asociación vecinal de Barro denuncia que vecinos de Río do Porto (Noia) no pueden cultivar sus huertos, debido a que cuando obraron “a ponte sobre a ría non se fixo o desagüe correspondente”, por lo que “aparte de cortarlle as fincas á xente e ter metade dunha parcela nun lado e metade noutro, non poden acceder a elas no inverno” porque están encharcadas de agua. Y el año pasado ellos mismos hicieron una zanja en el terreno para buscar una solución temporal a esta problemática.

Además, lamentan que varias casas del lugar continúen en pleno siglo XXI sin entrada para vehículos. Comentan que “cando quixemos tapar para que as vivendas tiveran acceso rodado” el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, “en presenza nosa dixo que o burato estaba afectado pola lei de Costas, e que non se podía facer a estrada aí”. Sin embargo, según cuentan, les indicó “que estaría mellor por encima do areal” situado a escasos metros del otro espacio.

Desde el citado colectivo subrayan que los lugareños están dispuestos a ceder los terrenos para tal fin pero, a pesar de ello, se quejan de que no se haya tratado de resolver esta situación. m. t.