La Comisión Asesora de Patrimonio optó ayer por no informar favorablemente al proyecto presentado por el gobierno local para la reurbanización de la segunda fase de la rúa Castrón Douro. La decisión no se llegó a votar sino que entre todos los asistentes a la sesión se acordó dejar el asunto sobre la mesa para incorporar mejoras a la propuesta, como demandaba la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín.

La edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, confirmó ayer a EL CORREO que en la comisión se consensuó paralizar temporalmente la iniciativa a la espera incluir aportaciones de los vecinos. De hecho, informó que se iniciará una ronda de consultas en el barrio para conocer la opinión de los vecinos sobre las obras.

El concejal de Obras, por su parte, lamentó la paralización del proyecto, puesto que “es evidente que retrasará una obra fundamental”; y criticó la posición de quienes “pretenden obstaculizar una actuación que no solo supondrá una mejora para los vecinos de Castrón Douro sino para todos los santiagueses”.

Gonzalo Muíños dijo que la presentada por el gobierno local es una propuesta “muy potente y que garantiza la accesibilidad, evitando tener que desplazar un prisma de telefonía que se extiende desde la rúa Batalla de Clavijo hasta la Plaza de Galicia, lo que supondría un sobrecoste de 600.000 euros en las obras y para lo que no habría, además, dotación presupuestaria”, según el edil. “En octubre pasado se le presentó a los vecinos de Sar en un encuentro y no se apreció oposición”, apuntó, al tiempo que lamentó la paralización, “porque se podría empezar la obra en un corto plazo de tiempo”.

Sobre la propuesta del ejecutivo socialista se manifestó ayer Compostela Aberta. “Bugallo mentiu sobre os seus motivos para non executar o proxecto orixinal da segunda fase da reurbanización de Castrón Douro, e así quedou en evidencia na comisión asesora”, declaró el concejal Jorge Duarte, que urgió al alcalde a explicar a los vecinos lo sucedido, “por que non quere acometer as obras tal e como quedaron acordadas no pasado mandato, e por que pon como escusa o retranqueo da rede de telefonía, que supón 150.000 euros”.

Duarte indicó que el gobierno local optó ayer por dejar el proyecto sobre la mesa “tras comprobar que non contaba co apoio necesario para que a actuación saíra adiante”. Con esto, explicó que Compostela Aberta “xa transparentara que votaría en contra do proxecto, porque non hai motivos de peso que xustifiquen que se faga unha actuación peor da que estaba prevista, e que se intente licitar ás presas a só dous meses dunhas eleccións”. De hecho, acusó a Sánchez Bugallo de “non ser claro cando puxo a escusa do retranqueo das redes de Telefónica para non acometer o proxecto orixinal, que eliminaba os desniveis existentes fronte ás casas”.