En la foto adjunta realizada por María Caramés, la Ukestra do Medio camina hacia delante con el paso decidido de la música entendida como acción coral al estilo del Tarantino de Reserver Dogs (con swing en vez de sangre) pero portando fundas de ukelele cuyo colorido remite al spot de Ya es primavera en El Corte Inglés, y sus melodías alegres. Entre esos vientos, llega este quinteto compostelano.

Ser diferente no es mejor ni peor pero conlleva alma de valentía si se trata de algo deseado y la Ukestra do Medio son un grupo de Santiago que busca salirse del canon en Galicia. “Xa son dez anos de traxectoria como grupo, desde os tempos onde case todo o que facíamos eran versións de bossa nova, boleros... ata o repertorio de hoxe, con concertos onde hai máis temas nosos que doutros e facemos unha música máis pop con country, surf, swing...”, detalla Alberte Leis, parte de la Ukestra do Medio.

Mañana dan un concierto en casa, en O Toñito (Avenida de Rodríguez de Viguri, 45), a las 14 horas, con entrada libre. Su música tiene al ukelele como base, un instrumento de naturaleza sencilla, feliz, que con este quinteto suena (con)sentido.

Alberte, Yolanda Porto, César Parcero, Kátia Mera y Carlos Gómez (alias Soni), forman hoy esta banda que cumple diez años.

Hasta hace poco, al clan también pertenecían Sara Piñeiro, que se fue a estudiar a Bilbao (de ahí a Berlín) tras grabar el último disco, Histórias Cativas (2022) y Alfonso Collazo (Fon), “que deixou o grupo e entrou Soni (Os Novos, Royalties,...) no seu sitio”, aclara Alberte antes de valorar el mapa musical en Compostela.

“Eu son optimista porque cada vez hai máis grupos e de todos os estilos, é unha pasada. Hai moita calidade e estilos moi diferentes e tamén hai máis sitios para tocar. Levo trinta anos tocando e a nivel de salas de concertos e de lugares para tocar, é o mellor momento”.

Tras actuar el pasado fin de semana en La Pecera (Vigo), la Ukestra do Medio tiene por delante fechas en mayo por Pontevedra y Ourense (26 de mayo en el Café Auriense). Y como tocan este sábado a las 14 horas en O Toñito, luego podrán acudir al concierto que ese mismo día (mañana) en la sala Capitol (22 h.) harán los Ruxe Ruxe, banda folk rock de la que este quinteto hace un cover (Sonhos), atípico guiño de vecindad en una ciudad donde los propios músicos suelen decir que los grupos se deberían apoyar más entre sí.

Tocar a la hora del vermut es una cosa pero hacerlo a las 14 h. supone actuar mientras hay quien come. “É algo novo que antes rara vez se facía pero eu estiven nalgúns concertos escoitando música no xantar e foi moi boa experiencia”, dice Alberte, un músico clásico de la escena compostelana como parte además de Samesugas y del sello Lixo Urbano, tan ligado a la embajada punk de Compostela, el Bar-Tolo.

Cercanos al pop cándido de discos como Popemas, de Nosoträsh, o al jazz de principios del siglo XX (revisan Five Foot Two, Eyes of Blue, hit de 1935 en EEUU), la Ukestra do Medio son también capaces de meterle ukelele y tabla de lavar a un poema de Ricardo Carvalho Calero (Tanto se Amavam) o de aliñar el indie de los Housemartins con coros mil y ukeleles con su versión de People Cho Grande Themselves to Death, hit de título tan largo como conocido salvo que se viviera bajo una piedra los últimos 36 años que lleva sonando, igual que Friday I’m In Love, de los Cure (parte del primer disco de este grupo picheleiro, Em princípio, de 2017). Y suenen esas u otras canciones, el concierto será otra buena postal de que Santiago respira música por sus cuatro costados.

“O pasado sábado en Vigo, o concerto saíu ben e tivemos xente e notamos que agora as nosas cancións do repertorio teñen máis conexións entre si. Nunca coincidimos con bandas de noso estilo, salvo unha vez que tocamos no Rock Club de Ourense. É moi raro atopar grupos con base de ukeleles pero estamos contentos coa resposta do disco”.

Llueva mañana o no, la Ukestra do Medio camina. Los ukeleles de su primavera vuelven a la ciudad.