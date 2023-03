Elogiado por su habilidad como guitarrista y una voz emotiva y diferente, se dió a conocer en 2011 con su magnífico álbum debut ‘’Every Kingdom’’, recibido positivamente por crítica y público, con el que alcanzó el Triple Platino en ventas, consiguió dos galardones en los Premios Brit y una nominación al prestigioso Mercury Prize. De este disco salieron enormes canciones como ‘’Keep Your Head Up’’, ‘’Old Pine’’ o ‘’Only Love’’, que han ido conquistando a sus cada vez más numerosos fans y lo han llevado a recorrer los principales escenarios del planeta.

Desde entonces, muchas cosas han cambio en la carrera del músico de Richmond. Howard opera en un mundo y un sonido de su propia creación, igualmente hábil con la acústica que con la electrónica, donde ha estructurado sus grabaciones en 4 capítulos distintivos. Además de su impresionante disco de debut, ha lanzado tres exitosos álbumes más: ‘’I Forget Where We Were’’ en 2014, ‘’Noonday Dream’’ en 2018 y ‘’Collections from the Whiteout’’ en 2021. Con este último, una década después de su primer disco, debutó en el Nº1 del UK Album Chart y continúa con composiciones que siguen transitando entre el folk y el pop-rock alternativo con letras introspectivas y melancólicas centradas en el amor y la naturaleza.

A la espera de escuchar su próximo capítulo del que ya está dando sus últimos retoques, Ben Howard se embarca en una gira en la que podremos comprobar su carismática presencia encima de un escenario. Un artista apasionante y auténtico en directo, que junto a su banda han sido descritos por The Times como “fascinantes, incluso trascendentales” por sus shows, intensos y poderosos, donde conecta con el público de una forma muy especial.

En la actualidad llena recintos allá donde va, acumula millones de reproducciones en todas las plataformas digitales y se ha consolidado como uno de los compositores más populares de la escena. Por fin llega el momento para que el público gallego pueda disfrutar por primera vez de Ben Howard y sus emotivos conciertos.

Tras los espectaculares conciertos de Pixies en A Coruña y Zaz en Vigo, llega una propuesta peculiar y vital para el mes de Mayo que seguro gustará a todos los fans de Ben Howard, que por fin podrán verlo en Galicia.

O Gozo Festival

O Gozo Festival es un proyecto creado con la intención de programar en Galicia grandes artistas internacionales, con enorme repercusión, junto a nombres de referencia en diferentes estilos musicales, que llegarán a los principales recintos y escenarios gallegos para actuaciones únicas y muy especiales.

Tras un año 2022 donde Galicia celebró con enorme éxito el Año Xacobeo y en el que una amplia programación cultural se expandió por toda la comunidad, nuestro objetivo es que en los próximos años no se diluya ese “efecto Xacobeo” y que las giras internacionales sigan contando con parada en Galicia, siendo O Gozo Festival un punto de encuentro donde cada temporada tengan cabida alguno de los artistas más importantes que llegan a la península. De esta forma se reunirán propuestas destinadas a grandes aforos de los artistas más populares junto a nombres de culto que se presentarán en espacios más íntimos y cercanos al artista.

Galicia ofrece habitualmente una variada oferta cultural en múltiples campos y disciplinas, que en el ámbito musical se verá reforzada con las propuestas planteadas desde O Gozo Festival.

Con este propósito, presentamos una programación plural que se desarrollará a lo largo del año en diferentes ciudades gallegas, abarcando varios estilos musicales con el fin de llegar a distintos tipos de público y edades, con el indudable impacto turístico y económico que supone este tipo de conciertos y dando también visibilidad a los innumerables atractivos que ofrece nuestra tierra.

Camino de Santiago + Música, no hay mejor plan

Vincular una experiencia como es realizar el Camino de Santiago con cualquier actividad cultural siempre es un buen plan. Por si fuera poco, lo que te vas a encontrar y lo que vas a sentir al realizar El Camino a través de cualquiera de sus múltiples rutas para llegar a Santiago (Camino Inglés, Vía de la Plata, Camino Francés, etc.), en Galicia encontrarás diferentes propuestas para hacer tu viaje aún más agradable. Una gastronomía de primer nivel, parajes espectaculares, experiencias ligadas al medio ambiente (tanto por tierra o por mar) y un sinfín de actividades culturales.

O Gozo Festival llega para sumar, y lo hará con una programación musical de primer nivel para que Galicia siga siendo punto de encuentro para los artistas más importantes en sus respectivos estilos.