Así debatieron cinco colegios de Santiago con el psicólogo Rafael Santandreu

“No conseguir un objetivo en la vida no tendría que frustrarnos”, asegura el psicólogo Rafael Santandreu (Barcelona, 1969) cuando desde EL CORREO GALLEGO le trasladamos in situ en Santiago una pregunta del alumnado del IES As Fontiñas tras la charla matutina celebrada ayer en el auditorio Abanca, impulsada por Afundación en el ciclo Educación siglo XXI, que promueve la Obra Social de esa entidad.

La autoestima

Tutelados por la profesora Natalia González, tras esa ponencia de Santandreu titulada El arte de no amargarse, varios chicos y chicas de ese centro compostelano, como Diego o Lucía, hilaron una breve tertulia posterior con este medio con preguntas cómo: “¿Qué hago si me frustro al estudiar para un examen, no apruebo y baja mi autoestima?”, indicando su profesora que uno de los problemas diarios que ella encara brota de “cómo gestionar la frustración” que le rodea.

A ese guante lanzado responde así el psicólogo: “La autoestima la debes basar en tu amor a la vida y a los demás. No pasa nada porque no consiga algo, siempre habrá otra cosa que sí podré hacer, siempre habrá otras cosas que se me den bien”, recalcó.

Viaje a la antigua Roma

Profesor en su día de la Universidad Ramon Llull, Santandreu dirige hoy el Centro de Terapia Breve, y en su visita a Santiago, antes de hablar a público adulto, tuvo a la mañana un tárget escolar formado por “150 personas”, procedentes de centros compostelanos como el Raiña Fabiola, el Rosalía de Castro, el San Jorge, el Seminario Menor y el mentado de Fontiñas, entre otros de Monforte o Palencia a través de streaming. Y abrió su mensaje viajando a la antigua Roma para hablar de Epicteto, “el esclavo que se convirtió en el primer psicólogo”, resumiendo su perseverante filosofía para vencer los miedos.

Quejas y miedos

“Quejarse es inútil, no sirve para nada y no lo voy a hacer jamás”, indicó como primera lección en nombre “de Epicteto”, y para disuadir los temores propuso al joven auditorio un segundo consejo: “El miedo casi siempre se puede deshacer, basta con preguntarle a un adulto”.

Y ante la cuestión planteada por una alumna, Daniela, intrigada al sentir “miedo de subirse a un columpio pero no a un árbol”, Santandreu aportó un aplauso razonado.

“Hay dos tipos de miedos, está el irracional, tenerle miedo al diablo no sirve de nada porque no existe; y el racional, valoras la altura de ese columpio, ves que está algo más alto que el árbol, y tomas la decisión lógica de no subir, y te aplaudo”.

Play en Wallapop

Otro menor, Martín, expuso: “Mi madre, cuando juego al móvil, no puede esperar cinco minutos a que me ponga a estudiar, me dice: ‘O estudias o vendo la Play en Wallapop’, Y eso me fastidia, ¿qué hago?”, dijo resuelto; y el psicólogo, contestó: “No es el fin del mundo”.

Luego, Santandreu retomó la primera persona al subrayar que “no se puede aprender todo en un día”, invocando así a la constancia: “Tengo que aprender a disfrutar esforzándome más, convertirlo en un juego y en un reto... Un corredor de maratón gana porque se esfuerza cada día, creando retos y juegos”.