Raxoi y Cogami se unen para hacer una Compostela más accesible para todos

Con el objetivo de eliminar aquellas barreras arquitectónicas que a día de hoy siguen dificultando la accesibilidad a personas de movilidad reducida en diferentes puntos de Santiago, el Concello de Santiago en colaboración con Cogami, ha elaborado un proyecto básico y de ejecución que ha sido aprobado durante la junta de Gobierno local de este lunes. En él se recogen 14 actuaciones en la vía pública por un importe de cerca de 240.000 euros y con un plazo de ejecución para las obras de ocho meses.

Mayoritariamente, se actuará en pasos de peatones e itinerarios peatonales en los siguientes puntos: rúa do Río, junto al cruce con la rúa do Lavadoiro; rúa do Lavadoiro, junto a la Escola Infantil Municipal de Meixonfrío; cruce de la rúa do Avío, rotonda superior de la calle; paso de peatones en la rúa do Avío; cruce de la rúa dos Irmandiños; paso de peatones y plaza del aparcamiento en la rúa dos Xasmíns, cruce con la ruela da Estila; cruce de las calles de Betanzos y de Proxecto Vagalume, acceso al CEIP Apóstol Santiago.

Además, se actuará en el paso de peatones en la rúa de Betanzos, junto al camino peatonal hacia la rúa de Tomiño; cruce de la avenida Qurioga Palacios y Costa do Vedor; cruce en la rúa Gómez Ulla, cruce con la rúa do Hórreo; paso de peatones en la rúa do Outeiro do Sar, cruce con la rúa de Dublín; paso de peatones en la rúa de Dublín, junto a la Costa do Vieiro; rúa de Berlín, entorno del acceso al Centro Comercial Área Central; rúa de Varsovia y pasos de peatones en el entorno de acceso al Centro Comercial Área Central.

Las intervenciones consistirán, fundamentalmente, en la demolición de pavimentos y bordes, excavación de terrenos y rellenos, nivelación con hormigón y pavimentación de aceras, elevación de pasos de peatones e instalación de nuevos sumideros, nueva pavimentación podotáctil, retirada de señalización y recolocación y colocación de barandillas.