Tocar la mayor batería de Galicia, reto del músico compostelano Carlos Arévalo: “Me exige muchísimo”

Tocar la mayor batería de Galicia, ese es el nuevo reto de Carlos Pájaro Arévalo, músico de Santiago, que además homenajea a Billy Cobham en una tanda de espectaculares vídeos difundidos en redes sociales y Youtube, donde brilla rodeado de un gigantesco set con 3 bombos, 11 timbales, 3 cajas, 2 hi hat (platillos del mismo tamaño; también llamado charles) y 18 platos.

“El planteamiento y la idea creo que es única, por lo menos en Galicia y aunque los músicos siempre decimos... ‘menos es más’, en éste caso sería...’más es más’”, dice con humor este músico compostelano que fue parte de Los Apóstoles y charla con EL CORREO GALLEGO.

“Buena parte de esta batería es la misma que le alquilaron a Vacaline para Cobham en Lugo, solo que los parches delanteros de los bombos ponen Tama que es su marca endorser pero la batería es la Yamaha”, detalla Carlos Arévalo sobre esta llamativa colaboración con la empresa compostelana que fue contratada durante la visita del famoso músico panameño-estadounidense.

Al lado de Miles Davis, Quincy Jones, George Benson

Billy Cobham, uno de los baterías más importantes del mundo, fundador de la Mahavishnu Orchesta, ha actuado en su carrera junto a Miles Davis, Quincy Jones, George Benson o la Fania All Stars.

“Con un set tan grande, prima la intuición a la hora de realizar los fills o breaks, ya que la paleta de colores tímbricos se amplía en sonoridad y también requiere un trabajo de afinación específico para cada uno de los tambores, algo que realicé con mucho mimo en los bombos, timbales y cajas de diferentes medidas, ya que en la afinación está la magia tímbrica que se puede apreciar”, detalla el músico compostelano.

En los clips al frente de esa batería convertida en un mar de brillos y sonoridades, este picheleiro de sangre uruguaya siempre presente, aborda un clásico de Billy Cobham, Stratus, sobre una base de instrumentos de su primer disco en solitario, aquel titulado A Vista de Pájaro y firmado como Carlos Arévalo & La UruGalega All Stars Band, un trabajo de 2011 que se grabó con Fernando Campos en el estudio Edisco de A Estrada, con Leo Giannetto a la guitarra, Anxo Lorenzo a la gaita, Joe Bass al bajo, Carlos Castro al vibráfono y Yanko Tortolo a la percusión. En esos vídeos grabados por Rober Vázquez, también recrea Red Baron, del mismo Cobham.

Inspiración junto a Manú Katché

“En Lugo, él pidió lo que vienen siendo 3 set unidos. Obviamente allí estuve para verlo actuar, así que usar ahora el instrumento que él tocó, siendo uno de mis padres de la batería desde hace muchos años, uno de mis maestros junto a Manú Katché, entre otros, es toda una inspiración”, recalca Carlos.

“Tocar una batería tan grande y especial requiere mucho en el aspecto físico y de concentración. Exige mayor movimiento, sensibilidad y habilidad para llegar a todo y distribuir los toques con coherencia como si tocara un set normal clásico, digamos como el que tenía Ringo Starr (Beatles), con bombo, caja, hi hat, dos timbales y dos platos. Es la primera vez en toda mi carrera que tocó con un set tan grande y lo he disfrutado muchísimo porque un instrumento así me lleva a arriesgar segundo a segundo, y la mente actúa de otra manera para dominarlo”, cuenta Carlos Pájaro Arévalo, uno de los músicos más reclamados en Galicia.

Grupos donde toca

Aparte de grupos propios como The Air Tonight Band (Phil Collins Tribute), la Banda de Nash, Top Secret (el domingo en Baiona) o Vignola & Arévalo, es componente de la Anxo Lorenzo Band, Elton Song (versiones de Elton John), la Madalena Gamalho Band e integrante del espectáculo Michael Legend, que recrea temas de Michael Jackson (hace semanas visitaron Bilbao; “y en verano iremos a Lugo”, anuncia).

Conciertos en Santiago

Sus días tienen 24 horas aunque cueste creerlo. “También estoy componiendo para mi nuevo trabajo discográfico con un sonido en plan Funk and Pop, en una onda muy al estilo Motown”, añade antes de citar sus próximas actuaciones en Compostela.

“Estaré proximamente en la Galiciana y en La Gramola, pub que se prepara para festejar sus 20 años, ambas fechas por concretar”, apostilla el Pájaro Arévalo.

“En la variedad está el gusto y realmente disfruto con cada banda en cada show porque tengo la suerte de tocar con amigos, y con excelentes músicos. La carretera y estar tantos días fuera de casa y tal... se lleva mejor con especiales vivencias humanas”, confiesa Carlos Arévalo, nacido el 26 de diciembre de 1958, en Montevideo, un regalo de Navidad para su familia y otro, con el tiempo, para la escena musical de la capital gallega.