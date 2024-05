Inauguran la sede que albergará las dependencias de Tráfico mientras se reforma el cuartel de Santiago

Las obras para reformar la casa cuartel de la Guardia Civil de Santiago han motivado el traslado provisional de parte de los servicios que presta el cuerpo al polígono de Costa Vella, tal como adelantó EL CORREO GALLEGO el pasado mes de enero. Desde entonces se ha estado trabajando en el acondicionamiento de unas dependencias temporales situadas en la Rúa da Rioxa, que fueron inauguradas ayer.

El acto contó con la visita del director general de Tráfico, Pere Navarro, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, el director xeral de Mobilidade de la Xunta, Ignacio Maestro, y el concelleiro de Mobilidade de Santiago, Xan Duro. En un año en el que se cumple el 65 aniversario de la agrupación de Tráfico, Pere Navarro ha querido “poner en valor su trabajo” y los medios con los que cuenta el cuerpo, como estas instalaciones, para “realizar mejor” sus atribuciones, según recoge Europa Press.

Emplazamiento provisional

Alrededor de 50 agentes dejarán de desempeñar su labor en As Cancelas para empezar a hacerlo en este emplazamiento provisional, en cuyo acondicionamiento se ha estado trabajando desde hace varios meses.

Según explicó en su día a este diario el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Diego Madrazo, la decisión de este traslado viene motivada porque “las dependencias de Tráfico eran un poco críticas en cuanto a la situación de acuartelamiento, porque estaban al fondo” de la parcela de la Benemérita y “había que atravesar la manzana de obras”.

Sin cambios para la ciudadanía

El traslado de este servicio no afectará a los ciudadanos, puesto que se trata de oficinas y otras instalaciones en las que los agentes realizan labores no relacionadas con la atención al público. “Las dependencias de Tráfico, salvo que con motivo de algún accidente sea citada una persona para prestar algún tipo de declaración, no es una oficina de atención al ciudadano”, acalaraba Madrazo.

Desde el inicio de las obras en el cuartel de As Cancelas, e incluso antes del mismo, ya han sido trasladadas otras unidades como el Seprona o la Policía Judicial. Mientras, en el emplazamiento actual se mantienen las actividades de seguridad de la propia unidad, las de Seguridad Ciudadana de la zona que no es competencia de la Policía Nacional, las oficinas dedicadas a la labor burocrática de la Compañía y la Intervención de Armas.

El inicio de los trabajos en As Cancelas, cuya conclusión está prevista a finales de 2025, había provocado malestar entre los agentes, debido a los riesgos que ocasionaron los mismos. Posteriormente esa situación fue subsanada, aunque algunas de las incomodidades provocadas por las obras son visibles en el día a día.

Actuaciones en el cuartel

La reforma de la casa cuartel de Santiago es una actuación largamente esperada durante las últimas décadas. Entre las actuaciones previstas, figura la construcción de un nuevo bloque de uso administrativo más compacto y adecuado a las necesidades actuales. Se llevará a cabo la rehabilitación energética y renovación de instalaciones del resto de bloques destinados a pabellones.

Además, se realizarán diversas actuaciones que abarcan todo el ámbito del acuartelamiento. En cuanto a los edificios de uso residencial, se ejecutarán trabajos orientados a una mayor eficiencia energética y confort ambiental. Bajo la premisa de una construcción de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN), el nuevo acuartelamiento responderá a los criterios de ahorro de energía, ahorro de agua, calidad de ambiente interior, materiales sostenibles, gestión de residuos, movilidad sostenible y accesibilidad.