Trabajadores de Finsa cortan la carretera de A Coruña delante de la fábrica para exigir "un convenio justo"

Los trabajadores de Finsa siguen con sus protestas para reclamar a la empresa maderera "un convenio justo". Esta mañana han vuelto a cortar al tráfico la carretera de A Coruña N-555 delante de la fábrica. El sindicato CCOO explica la "última proposta de convenio trasladada pola empresa o pasado xoves, día 16, non dá resposta ás necesidades expresadas polos sindicatos". A pesar de que la empresa afirma que esta es su última oferta, el próximo jueves 23 habrá un nuevo encuentro con la empresa en la que los sindicatos CCOO, USO y CIG reiterarán sus reivindicaciones.

Acercamiento

Desde CCOO se reconce que en las "reunións que fomos mantendo coa empresa foi habendo movementos dende as propostas iniciais e fóronse acercando posturas" tanto por parte de Finsa como por parte de los sindicatos que ostentan la mayoría en el comité. "Chegados a este punto e co que plantexaroos equiposos de xestión como proposta de peche de convenio o pasado xoves día 16, queremos deixar claro que non estamos de acordo nin dispostos a aceptar esta última proposta que se nos presentou", indica. "Esta proposta que a empresa considera “de peche”, para nos segue sendo insuficiente e segue sen chegar a cumprir as nosas expectativas e peticións".

El sindicato trasladará nuevamente en la reunión del jueves sus reclamaciones para el nuevo convenio, con el que pretenden que se ponga "ás persoas traballadoras de Finsa no lugar tanto a nivel económico como social que nos corresponde".