“Una de las primeras actuaciones de Wilbur la hice en un Festiclown de Santiago"

A Víctor Ortiz de la Torre; (1981, Alicante) conocido como Wilbur, le vino a ver la suerte (y la justicia) cuando le llamaron para poner la parte cómica al renacido concurso de TVE Grand Prix, ese que presenta Ramón García y donde el pasado año concursó Brión. Es gimnasta, actor y artista de circo con alma de clown, y está en gira por Galicia para presentar este sábado 3 de mayo en Santiago un espectáculo llamado Piensa en Wilbur., que se puede ver en el Auditorio Abanca (Preguntoiro) a las 20 h., con entradas a 16 euros. Y este domingo en el Auditorio Teatro Afundación, Vigo (18 h.; 16 €).

Gusta de forma especial entre el público infantil y familiar, supera los 500.000 followers en Instagram y los 84O.000 en Tiktok.

En una maleta pequeña, todo

“Este personaje ya tenía algo de recorrido... Y en esta gira por Galicia vengo con un espectáculo de una hora y media con una mezcla que ofrece un poco de casi todo, hay parte de monólogo, parte de circo con acrobacias, hay otro momento donde bailo y canto, hay mucha propuesta gestual.... lo que llamo humor de 360 grados. No necesito gran cosa, en una maleta pequeña lo llevo todo, uso también un diorama para poner imágenes pero si el teatro o el recinto al que voy no tiene esa posibilidad, no pasa nada porque todo funciona bien con o sin eso... Invito al público en un par de juegos, aunque no sea como en esos espectáculos donde se basa todo en el público, pero sí escucho mucho al público”, asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Eliot y el circo

Especialista en saltos y acrobacias, cada quien a su estilo, recuerda a ratos a Elliot, un clown belga de fama mundial cuyo paso por Santiago hace unos años como parte del festival Festiclown aún se recuerda dado el talento que mostró

“Le conozco, pero no en persona”, aclara Víctor Wilbur.

“Sí le vi hace muchos años en festivales y actuaciones de teatro en la calle en Francia. Francia y Alemania nos siguen llevando mucha ventaja en propuestas de calle, por hacer una comparación sin cifras exactas, cuando en España hay 50 propuestas de ese tipo, allí hay mil... En Europa estamos a la cola. Aquí la imagen del circo se ha quedado en algo decadente y, a veces, se debe un poco a que los circos no se han sabido renovar, mientras que en Francia hay más cantidad de propuestas y también más variedad y hay un tipo de circo más dinamizado porque el circo es una mezcla de varias disciplinas, algo que a veces se olvida porque falta trabajo y mientras lo gana la stand-up comedy. Yo cuando llamo o me llaman, siempre es: ¿Humor?, ¿haces monólogos?”, una y otra vez... Y los monólogos me gustan, pero son una cosita más de lo que hago. Remo para abrir los ojos a cosas un poco más diferentes, en ese sentido, voy un poco como un ariete... aunque la distribuidora me mete en el catálogo del stand-up. Estoy en el circuito de los cómicos y la gente acepta muy bien lo que hago, les gusta, tras ver que es algo diferente, dicen... 'qué guay' .Me gusta trabajar la gestualidad, el cuerpo y hacer las bromas y los chistes con la corporeidad”, apunta quien, aparte de Wilbur piensa, tiene en gira otro espectáculo llamado Fuego salvaje', ejemplo del buen momento que vive su carrera artística.

Su ayer en las calles de Santiago

Volviendo a Compostela, este humorista al alza, ya actuó en la capital gallega en tiempos donde su actual personaje de éxito ya mostraba ciertas trazas.

“Una de las primeras actuaciones de Wilbur la hice en Santiago, con un espectáculo dúo llamado Mona A, mono B, en una edición del Festiclown cuando se hacía en Santiago, en la calle, aquel era como el Wilbur 1.0 y el personaje que hago ahora sería el Wilbur 10.1”, aclara tras evocar aquel Mono A Mono B, espectáculo ganador del premio del público en el Festival Internacional de Teatro y Calle de Valladolid, que protagonizó junto a David Morales, con quien tuvo una compañía llamada Capitán Maravilla.

TVE y su nuevo proyecto

“Siempre trabajo para todos los públicos, porque vengo de trabajar en las plazas y en la calle y ahí el público es familiar, pero, tras el paso por la televisión, sí he notado que si antes el 80 % del público era adulto, aunque ya había niños, ahora vienen a verme muchos más niños y niñas, e incluso muchas familias enteras, cosa que me encanta porque desde que salí en el Grand Prix el teatro se llena de niños. Me está pasando como en mis inicios. En el espectáculo, suelo decir que soy la alternativa a los Cantajuegos... Yo no veo la televisión pero sé ve que todavía hay mucha gente que sí ve la tele todavía. Igual he pegado mucho entre los niños porque se había perdido el hueco de llos Los Payasos de la Tele...”, explica Víctor Wilbur, que así firma en sus redes este bigotudo artista cómico levantino que arrasa entre las criaturas pequeñas.

Wilbur en el 'Grand Prix' de TVE / Cedida

“El niño es puro, no sabes por dónde te va a venir, aun no está moldeado por la sociedad”, añade quien podría trasladar su popularidad a la gran pantalla en breve, más en estos tiempos donde gana eco en taquilla (y dinero) una actualización de la españolada y de la comedia de público familiar al estilo de los años 60.

“Tengo un par de propuestas para cine, ahora hay mucha comedia familiar y varios guionistas que me han hecho propuestas... porque Wilbur no tiene maldad”, apostilla consciente de que esa posibilidad tiene el camino desbrozado, más tras lo bien que suelen funcionar las películas con Santiago Segura o Leo Harlem como protagonistas, pero eso... ya es otra historia. Mientras, Wilbur piensa y te hace reír.