El misterio de a dónde van los calcetines perdidos ya casi es similar a saber cuándo reabre la sala Malatesta (clausurada temporalmente), así que vayamos al listado de propuestas de pop rock y cercanías que sí hacen de la agenda de conciertos de mayo en Santiago un reclamo envidiable que concluirá em el quinto mes del presente año con el festival O Son Do Camiño (30, 31 mayo y 1 de junio) cuyo cartel dejamos para otros reportaje dada su amplitud. La furia indie de Santiago, Grampoder, anuncian el estreno en vivo del disco Amuleto el viernes 3 de mayo en la sala Sónar.

El sábado 4 de mayo llegan a la sala Capitol, Rulo y la Contrabanda con su Tour 5 y las 800 entradas para ese show agotadas. Ese mismo recinto propone noches nostálgicas con U2 Zen Garden (tributo a U2) el viernes 10 mayo (16,50 euros) y los The 80’s Show by Neon Collective (con versiones de The Cure, U2 y Depeche Mode; 15 €) el sábado 11 mayo. Sin salir de la Capitol, el 17 de mayo tocan El Altar del Holocausto, el día 18 lo hace el dúo Marlena (18 €) y el 19 la clásica banda escocesa de hard rock Gun (26 €) en gira con un nuevo disco titulado Hombres, nombre raro pero que resume un tracklist que revive su nivel de popularidad en tierras británicas. Y el 24 de mayo, también en la Capitol, el cantautor compostelano Luis Fercán expodrá su nuevo disco, Postales perdidas (16,5 euros) y el 27 otro combo de homenaje al ayer, los Pedrá (Tributo a Extremoduro; 13 euros).

Combo Paradiso con Adrián Costa

En el Riquela Club, tocan este viernes 3 de mayo los Combo Paradiso para presentar el disco Todo bien todo el rato, show con entrada gratuita para ver a una banda donde brilla la voz del compostelano Adrián Costa, a la vera de Julián Maeso, Juan Zelada y Alberto Anaut. Ahí mismo, conviene escuchar el sábado 4 a Steph Strings, notable guitarrista australiana de folk sereno con deje blues que llega con Laura Silverstone gracias al ciclo SON Estrella Galicia (14 €).

Viene una ex Stereolab

El jueves 9 de mayo, Santi Araujo va al Riquela a estrenar Canciones para bailar (15 €); el jueves 23, la cantautora madrileña de Grex (su tema Besos de esos, suma 2.033.246 visualizaciones en Youtube; 12 €) y el jueves 30 de mayo tocan Laetitia Sadier & The Source Ensemble (15 €), formación cuya lideresa, cantante, teclista y guitarrista gala (ex Stereolab) gira con un disco llamado Rooting for love, con todo menos prisa y una elegancia indie propia de ese french touch que a ciertas almas enamora y a otras aburre.

Delgao y la Panorama

En la sala Moon, reubicado de la Malatesta, Delgao frasea el sábado 18 de mayo (19 €). Este cantante segoviano de música urbana es un veinteañero en alza tras canciones como X los viejos tiempos, grabada con Hens y D3llano.

Dentro de las Fiestas de la Ascensión, la orquesta Panorama estará en el Obradoiro el miércoles 8 de mayo, en un show de entrada libre, propuesta que ya se dio hace un año en el mismo lugar siendo un atípico caso de replay que, admito, si se parece al fiestón del 2023, me tendrá bailando como quien más porque Lito Garrido y su clan llevan un montaje propio de rock stars.

Y el jueves 9 de mayo, dentro de la programación de la Ascensión, Fillas de Cassandra, dúo de neo folk gallego constante en la agenda musical compostelana, actúan en la Quintana a las 21 h., antes de dar paso a las 22 h. a la banda lusa con aire de orquesta Função Públika.

También como en esos festejos locales se incluye la segunda edición del ComposFest, el viernes 10 de mayo con conciertos gratuitos el de Boyanka Kostova (trap gallego con un nuevo disco titulado Foliada no inferno), Dios Ke Te Crew (grandes del hiphop en Galicia) y Cool Nenas (trío de djs: la viguesa Dani, Daniela Díaz Costas, hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, de Aerolíneas Federales; la compostelana María, Mariagrep, parte también de Grande Amore; y la canaria Kim, Kimberly Tell) en la Quintana (21 h.) como fecha promovida por el Concello de Santiago y la S. D. Compostela, con el apoyo de la USC, entre otras entidades y empresas.

Y en esa misma plaza de la Quintana, igualmente gratis, el sábado 11, hay repertorio indie pop folky con la británica Billie Marten (canta muy bonito).

Los músicos compostelanos Luis Fercán y Alfonso Espiño (Espiño Band) también darán conciertos en Santiago en este mes / Antonio Hernández

Espiño Band, otro grupo jugando en casa

El trío Compostela Swing and Manouche va este jueves 2 de mayo a Casa das Crechas (21 h.; 5 €), con una formación compuesta por Álex Salgueiro al órgano Hammond, David (Tato) Vázquez a la guitarra y LAR Legido a la batería.

En ese mismo local, hay foliada de la Banda das Crechas el miércoles 8 de mayo, el 15, el 22 y el 29; y antes, ojo a la actuación de la Espiño Band el sábado 18 de mayo (con Fran Facal: batería; Ale González: teclados; Brais Sánchez: guitarras y Alfonso Espiño a la voz y al bajo), a las 21 h. (8 euros) y canciones nuevas como la recomendable Lilith (electric nana), con vídeo en Youtube obra de Marghe Morello.

Y el domingo 26 de mayo, el Auditorio Abanca (rúa Preguntoiro), recibe a la Brothers in Band, combo de tributo a Dire Straits que lidera el guitarrista coruñés Óscar Rosende, músico que lleva ya más de 18 años de conciertos por toda España tocando temas de la banda británica que lideró Mark Knopfler entre 1977 y 1995, una cita en Santiago con entradas a la venta a 36 euros.