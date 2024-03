Raxoi cierra la Sala Malatesta por exceso de decibelios y la gerencia habla de medida ilegal

El Concello de Santiago ha ordenado el cierre de la Sala Malatesta, situada en la rúa de San Lourenzo, después de que se comprobase un exceso de decibelios en una medición realizada durante el horario de actividad del local en una vivienda cercana. Así lo confirmó este jueves el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, que detalló que el Concello de Santiago recibió en las últimas semanas “varias denuncias de residentes da zona na que se sitúa a sala que pedían que realizasen medicións acústicas”. ¿El resultado? Desfavorable. “Determinaron que se superan os niveis permitidos tanto no interior de domicilios como no ambiente exterior”, aseguró el concejal, antes de apuntar que de esta manera “o que procede, porque é obrigatorio, é suspender a actividade ata que se corrixan as deficiencias que poidan estar causando esta situación”.

El Concello espera que el establecimiento pueda solucionar cuanto antes estas supuestas irregularidades. “Sentimos moito o prexuízo que se lle poida causar á sala; estas non son medidas sinxelas nin gratas para quen as adopta, pero estamos obrigados a cumprir a lei”, concluyó el concejal de Urbanismo.

En declaraciones a EL CORREO, el propietario de la Malatestaseguró que por el momento no ha recibido ningún requerimiento por parte del Concello para subsanar deficiencia alguna. “Pecharon a sala sen contemplación, ás once da noite e sen pensar nas 11 persoas que traballan aquí”, criticó, antes de apuntar que la orden de cierre llegó después de una medición en un edificio situado “pola parte de atrás” de la sala de conciertos, y en la que se habría detectado un exceso de volumen “dun punto por riba do que tería que salir”, según el propietario del establecimiento. No comprende que se haya adoptado una medida tan drástica por parte del Concello “cando é a primeira vez que se detecta un fallo deste tipo”. Al respecto, apuntó que la propia sala ha realizado hasta tres mediciones con empresas especializadas desde 2015 hasta la actualidad, y todas obtuvieron buen resultado. Resignado ante lo sucedido, el propietario de la Malatesta sostiene que “esta é a sala de Galicia que máis veces se intentou pechar”.

En un comunicado oficial que el local hizo público en sus perfiles de redes sociales, se detalla que tras varios controles exhaustivos de la Policía y la realización de dos mediciones de sonógrafo por parte del Concello de Santiago, “que superamos”, añaden, el pasado viernes, a las 23.00 horas, durante su jornada laboral se les comunicó “unha orde de peche inmediato”. En la nota se añade que “o motivo parece ser unha medición de ruídos por parte do Concello, nun domicilio situado a catro números da sala”, explican. Una medición “da que non notificaron nin deixaron constancia” y la cual los responsables de la sala califican como “totalmente irregular”.

Malatesta demandará "as irregularidades que estamos a sufrir"

Tras estos acontecimientos, desde la Sala Malatesta realizaron un nuevo estudio acústico, del que se desprende que todos los datos están en orden y de acuerdo a su licencia, por lo que explican que “procederemos, institucional e xudicialmente, a demandar todas as irregularidades que estamos a sufrir”.

En su comunicado hacen alusión a todos los requerimientos que fueron superando desde hace nueve años, así como al expediente del Concello de Santiago sobre el que, inciden, “quen o poida ver quedará abraiado, as actuacións da técnica e do concelleiro de Urbanismo alónxanse bastante das propias dun goberno progresista e dialogante”. La sala también anunció que el importe de las entradas de los eventos que no se puedan realizar por esta medida será devuelto a través de los mismos medios de venta.

Lo cierto es que la Malatesta lleva bastante tiempo en el punto de mira de las autoridades municipales. La Asociación de Veciños Río Sarela ha denunciado en numerosas ocasiones la actividad del establecimiento por el ruido que genera de noche y que perturba el descanso de los residentes de la zona. Y la Policía Local también ha acudido muchas veces al entorno del local tras recibir quejas de vecinos.

Pero todas las alertas saltaron el pasado mes de octubre, cuando ardió un cuadro eléctrico de alimentación del local y se incendió parte del falso techo, lo cual obligó a desalojar a las 150 personas que se encontraban en ese momento en el interior de la sala de conciertos. No hubo que lamentar heridos y todo se quedó en un susto y en daños materiales que obligaron a parar la actividad del local más de un mes.

Además, este incidente derivó en una decisión drástica por parte del Concello de Santiago: una inspección a todos los establecimientos de ocio nocturno de la capital gallega para verificar que cumplían con toda la normativa en materia urbanística y principalmente de evacuación en caso de incendio. No pocos hosteleros se vieron en un aprieto.