Continuar con las actuaciones policiales para mitigar ruidos en la calle y reforzar las zonas más críticas; y avanzar en la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y diferentes servicios municipales para continuar con la búsqueda de soluciones a la hora de reducir la contaminación acústica en la ciudad. Son los principales compromisos que asumió este miércoles el Concello de Santiago durante la reunión que mantuvo el gobierno local con los representantes de la Plataforma de Asociacións Veciñais contra da Contaminación Acústica. El encuentro estuvo presidido por la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, que estuvo acompañada por el concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro. También asistieron efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, que abordaron el asunto de los ruidos nocturnos desde el punto de vista técnico.

La regidora, según se recoge en un comunicado que hizo público a última hora de este miércoles el pazo de Raxoi, explicó de manera pormenorizada la labor que se realiza en este ámbito y detalló la relación de infracciones por ruidos e incidentes en la calle que la Policía Local ha registrado en lo que va de año, que ascienden a 995. También informó de que la Policía Local atendió en los últimos tres meses y medio un total de 221 llamadas vecinales, que dieron como resultado 415 intervenciones.

Además del seguimiento de las infracciones por parte de la Policía Local, desde el Concello también se trabajará para optimizar recursos en disciplina urbanística y se reforzarán las campañas de sensibilización ciudadana. Sanmartín recordó que acaba de activarse de nuevo la campaña Fala Baixiño, encaminada precisamente a concienciar sobre los comportamientos en momentos de ocio, apelando a la responsabilidad y respeto al descanso de los vecinos. Esta campaña, tal y como se anunció el día de la presentación, tendrá continuidad a lo largo del próximo año.

Por su parte, la Plataforma de Asociacións Veciñais contra da Contaminación Acústica lamentó la ausencia en el encuentro del comisario del Cuerpo Nacional de Policía en Santiago, al tiempo que insistió en que el de los ruidos nocturnos “é un problema acuciante que afecta a moitísimos veciños de Santiago”, en palabras de Roberto Almuíña, presidente de la Asociación de Veciños Fonseca, una de las ocho que estuvieron representadas en el encuentro con la alcaldesa.

“O que pedimos é que Santiago lidere algo por unha vez na vida, que lidere a loita contra a contaminación acústica nocturna”, señaló Almuíña en conversación con este periódico tras el encuentro en Raxoi, a la vez que comentó algunas de las cuestiones que planteó la alcaldesa. “Escusouse porque só levan seis meses no goberno pero o certo é que o problema dos ruídos nocturnos é moi vello e está despoboando a cidade, porque a xente non consegue durmir”.

“Plantexounos un plan de actuación contra a contaminación acústica a medio prazo, pero a nosa resposta foi clara, ese plan ten que estar en funcionamento nun prazo máximo de tres meses, porque a xente que vive nas zonas críticas xa non aguanta máis”, remarcó Almuíña, que apuntó que también se le exigió que para la elaboración de este plan de choque cuente con la aportación de las asociaciones de vecinos, “xa que somos as que coñecemos o que ocorre e as que recibimos as queixas dos afectados”.

“Está claro que esta vez non o imos deixar pasar. Tense que facer algo, porque se hai vontade os problemas pódense resolver, como se resolveu hai anos o problema da movida noctura na rúa Nova de Abaixo, sendo comisario da Policía Nacional Avelino de Francisco. É un exemplo de que con vontade, conséguese”, apunta el representante de la plataforma de afectados por los ruidos nocturnos, que es una iniciativa de la Asociación de Veciños Cidade Histórica Fonseca, Asociación de Veciños Raigame (Asociación de Veciños do Ensanche) y la Asociación Veciñal Río Sarela –San Lourenzo y Carme de Abaixo– de Santiago.

Estas entidades, a las que luego se sumaron otras, acudieron a la reunión con los deberes hechos, es decir, con una relación de los expedientes sobre problemas de contaminación acústica nocturna que están pendientes de resolver y que fueron aportados directamente por afectados.

El Concello señala que este encuentro se enmarca en la línea de diálogo permanente que está manteniendo el gobierno municipal con el tejido sectorial y vecinal del Ayuntamiento con el objeto de atender necesidades y demandas encaminadas a mejorar la calidad de vida del vecindario. En este sentido, la reunión se centró en la reducción de la contaminación acústica en horario nocturno en determinados puntos de la ciudad y en la concienciación ciudadana respecto de la necesidad de garantizar el descanso del vecindario.