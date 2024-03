El festival O Son do Camiño lanza más abonos a la venta

El festival O Son do Camiño sacará a la venta la semana próxima ootra remesa de abonos, anuncio por sorpresa que la promotora explica así: “Debido a ajustes de producción, se pondrá a la venta el último cupo limitado de abonos”. El cartel de conciertos del O Son do Camiño 2024 se desarrollará los días 30, 31 de mayo y 1 de junio en el Monte do Gozo con los Green Day como estrellas.

Esta cita tiene el apoyo de la Xunta de Galicia y está organizada por las empresas gallegas Esmerarte (ligada al PortAmérica de Vigo) y Bring The Noise (impulsora del Resurrection Fest de Viveiro). Esos nuevos abonos se ponen a la venta el próximo miércoles 6 de marzo a las 13 horas.

También se anuncia que “en unos días” se dará a conocer la disposición de los conciertos de cada día, donde estarán además Thirty Seconds to Mars, Pet Shop Boys, J. Balvín, Myke Towers, Melendi, Rels B, Tom Odell, Natos y Waor, Love of Lesbian, Wade, Arde Bogotá, Ana Mena, La Oreja de Van Gogh o The Interrupters, entre más protagonistas.

A mediados del pasado mes de diciembre, Jared Leto, cantante del grupo estadounidense de rock 30 Seconds to Mars, reveló de forma involuntaria desde sus redes sociales una foto del cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2024 y se confirmó con la posterior nota oficial.

El cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2024 también incluye a propuestas de la escena gallega como Baiuca (de Catoira pero vinculado a Compostela), Monoulious DOP y Maryland, uno de cuyos integerantes, Pablo Castelo, de Maryland, valoró así para este medio el hecho de ser parte de un evento que en 2023 reunió a 132.000 personas, según la organización, lo que supuso unos 44.000 asistentes por jornada. lo resume de este modo: “Es un placer poder tocar en Santiago y hacerlo en uno de los festivales más importantes a nivel nacional aunque las salas sean nuestro lugar natural. Del resto del cartel, queremos ver a Green Day porque es la banda que nos impulsó a querer tocar y a Hot Milk y The Interrupters, cuya música conocemos”, aclara Pablo.