Jared Leto, cantante del grupo estadounidense de rock 30 Seconds to Mars, acertó. Se le escapó hace días en Instagram una foto del cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2024 y pinchó el globo del anuncio oficial previsto ayer, día en que no se hizo otra cosa que confirmar con una nota oficial que Green Day, Pet Shop Boys, J Balvin, Myke Towers y los citados 30 Seconds to Mars son las estrellas del evento que tendrá lugar en Santiago del 30 de mayo al 1 de junio.

Agotados los primeros 30.000 abonos puestos a la venta para esta cita en el auditorio abierto del Monte do Gozo, hoy a las 13 h. sale la tacada restante a 119 euros más gastos de gestión. La organización, formada por las promotoras gallegas Esmerarte y Bring The Noise, a preguntas de este diario, no revela la cantidad de abonos nuevos ni cuándo saldrán las entradas sueltas para cada día. En 2023, este festival fue apoyado por el área de Turismo de la Xunta de Galicia con 2,2 millones de euros, parte de un presupuesto de ocho. Esa edición reunió a 132.000 personas a lo largo de tres días, cifra que podría igualarse en 2024 con un cartel donde habrá menos trap, rap latino, reguetón y otros palos de la música urbana actual que reina en los algoritmos. El resto del próximo cartel muestra un eclecticismo notable, al juntar igual a cantantes de pop mainstream como Melendi, Ana Mena o La Oreja de Van Gogh, que a grandes nombres de la escena española del hiphop como Natos y Waor (amigos del mc compostelano Pablo Arce ) o Rels B, al lado del exitoso cantautor británico de pop Tom Odell (más de dos millones de seguidores en su canal de Youtube), o diferentes generaciones del indie pop cercano como son Love of Lesbian y Arde Bogotá (de lo mejor de la nueva hornada, llenando ahora mismo en salas medias y grandes).

El cartel de conciertos del festival O Son do Camiño 2024 también incluye a propuestas de la escena gallega como Baiuca (de Catoira pero vinculado a Compostela), Monoulious DOP y Maryland.

Esos dos últimos grupos valoran así en charla con EL CORREO GALLEGO su presencia en esa multitudinaria cita cultural por venir.

Pablo Castelo, de Maryland, lo resume de este modo.

“Es un placer poder tocar en Santiago y hacerlo en uno de los festivales más importantes a nivel nacional aunque las salas sean nuestro lugar natural. Al no ser un concierto al uso, elegiremos para el Monte do Gozo algún tema de nuestro último disco, Cataratas del paraíso, (Subterfuge, 2022) entre otros de nuestros trabajos previos. Del resto del cartel, queremos ver a Green Day porque es la banda que nos impulsó a querer tocar y a formar un grupo. Llegan a Santiago para celebrar el 30 aniversario del disco Dookie, y ese es un álbum que todos los integrantes del grupo tenemos rayado de tanto escucharlo. Del resto de lo que nos parece un cartel variado, tenemos curiosidad por escuchar en vivo a Hot Milk y The Interrupters, cuya música conocemos”, aclara Pablo, componente de los Maryland, grupo de Vigo que en breve cumple 15 años de carrera indie pop rock.

Por su parte, Ula Mayo, parte de la formación de Monoulious DOP, combo con base en Noia que acaricia los diez años de trayectoria con una composición actual donde casi toda la banda vive en Santiago, valora mucho el hueco que tienen en O Son do Camiño 2024.

“É importante para nós porque é un escaparate musical a nivel nacional e é imprescindible para que se vexa que a música en galego ten cabida en todo tipo de festis... Sempre nos adaptamos a novos xeitos e estilos de facer música. Como diría Louis van Gaal, estar nun festival de estas características sempre é positivo nunca negativo. No noso concerto queremos deixar a habanear o auditorio do Monte do Gozo. Quen nos coñeza xa sabe o que vai ver, e quen non nos coñeza vaille voar a cabeza. Non faltarán temas como Candela ou Morrer en Jalisia”, detalla Ula antes de añadir qué actuaciones espera ver en el festival O Son do Camiño 2024.

“Sempre fomos moi fans de Green Day e 30 Seconds to Mars pero non facemos ascos a ver a ninguén porque a música é universal e gústannos aprender, descubrir novas bandas e novos estilos”.