Desvelado el secreto, aunque sea de forma involuntaria: el cantante Jared Leto, vocalista del grupo estadounidense 'Thirty Seconds to Mars' filtra el cartel con los artistas que actuarán este 2024 en O Son do Camiño.

Leto, que es precisamente uno de los pocos cabeza de cartel que se conocían ya del festival, ha reventado la sorpresa, ya que los organizadores tenían pensado publicar la lista completa el martes de la semana que viene y sacar a la venta los últimos abonos al día siguiente.

El vocalista ha compartido una historia de Instagram donde pueden leerse claramente todos los cantantes nacionales y extranjeros que estarán este año en O Monte do Gozo. "See you soon", comentaba Leto en la publicación, que no ha tardado ni cinco minutos en desaparecer de su perfil de Instagram, probablemente al darse cuenta de que había metido la pata.

De J. Balvin a Pet Shop Boys

Los organizadores del festival ya habían compartido que tanto la banda de Leto, como el grupo Green Day estarían presentes en Compostela en mayo-junio de 2024, pero de lo que no se tenía confirmación alguna es de la presencia del archiconocido grupo londinense 'Pet Shop Boys'.

Los amantes del reggeatón podrán disfrutar de los ritmos urbanos de J. Balvin, una referencia dentro de la industria, así como de la presencia de Myke Towers. A nivel nacional destaca la presencia de la cantante Ana Mena, una de las favoritas de la generación Z, que ha encandilado al público con su álbum 'Bellodrama'; así como los populares Arde Bogotá.

Pero que no cunda el pánico, porque si no tuyo no son los cantantes de actualidad, quizá prefieras bailar al ritmo de Melendi o La Oreja de Van Gogh, otros que no faltarán a la fiesta.