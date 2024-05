Guerra total: el Sabadell denuncia al BBVA ante la CNMV por incumplir la ley de OPA

Banco Sabadell contraataca la OPA hostil de BBVA. La entidad de origen catalán ha denunciado al banco vasco ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por incumplir la actual ley de OPA, según un documento remitido este jueves por la noche al regulador. Sabadell afirma en su denuncia que determinada documentación e información ofrecida por el BBVA tanto a analistas como en rueda de prensa "introduce datos incompletos que pueden afectar al mercado". Algunos expertos juristas consultados señalan en concreto como ilegal el hecho de que BBVA haya contactado con inversores institucionales antes de la presentación del anuncio de la opa.

"En el día de hoy, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) ha hecho público el anuncio previo de una oferta pública voluntaria de adquisición de las acciones de Banco de Sabadell, mediante comunicación de información privilegiada (nº de registro 2242). Asimismo, BBVA ha publicado una presentación en inglés sobre la operación, una nota de prensa y ha convocado a analistas e inversores a una presentación que ha tenido lugar a las 9.30 de la mañana, en la que posteriormente se ha abierto un turno de preguntas. La referida documentación, no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en la reunión, vulneran el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y, en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado", recoge la nota remitida a la CNMV.

Sabadell, asesorado por Uría Menéndez, no da la batalla por perdida. "La oferta o lo que ha presentado BBVA esta mañana no es correcto en forma. No es un anuncio de OPA conforme a la ley y eso confunde al mercado”, señalan fuentes jurídicas, que insisten en el fin último del banco dirigido por Josep Oliu: que la CNMV anule la oferta.

La norma a la que se acoge Sabadell, en concreto, el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007 , señala que "desde el anuncio público de una oferta pública de adquisición […], el oferente, los miembros de sus órganos de administración y dirección, sus accionistas de control, sus asesores, las personas con las que actué concertadamente y las demás que intervengan en la operación se abstendrán de difundir o publicar por cualquier medio cualquier dato o información que no conste en el anuncio previo de la oferta".

Banco Sabadell asegura haber trasladado a la CNMV esta "circunstancia" en aras de que "el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto".