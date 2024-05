Concierto en Santiago de la británica Billie Marten, con entrada gratuita

El concierto de Billie Marten en Santiago el sábado 11 de mayo en la Quintana, con entrada gratuita a las 22 horas es parte destacable en la agenda cultural de esta semana.

Isabella Sophie Tweddle, cantante británica de 24 años conocida como Billie Marten, nos visita dentro del ciclo SON Estrella Galicia y su actuación se integra en el programa de las Fiestas de la Ascensión.

Fan de Joni Mitchell

Canciones como I Can’t Get My Head Around You, prueban su talento para el pop de tempos medios con un punto folkie. Los promotores citan como influencias suyas a Joni Mitchell o Kate Bush.

Por otro lado, los neoyorkinos Hotline TNT también son protagonistas en la oferta del ciclo SON Estrella Galicia, ya que visitan Vigo el mismo sábado 11 de mayo para actuar en los Radar Estudios, con entradas a un precio de 12 euros en la venta anticipada y a 16 € en taquilla.

Los Hotline TNT en Vigo

Banda indie rock estadounidense, los Hotline TNT,que en breve se estrenan en el circuito de Vigo, suelen actuar como quinteto encabezado por Will Anderson. Y, según lo que muestran en su concierto en la emisora WNXP Nashville, tienen nervio.