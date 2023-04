La Asociación Galega de Lupus, consciente de la importancia que para los afectados con esta patología tiene la investigación, entregó ayer al doctor Francisco Blanco, especialista en reumatología del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña y director del Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, un cheque con tres mil euros recaudados en la primera gala benéfica organizada por este colectivo, y que tuvo lugar ayer en el compostelano Museo do Pobo Galego.

Investigación en el ámbito del lupus que, según la presidenta de AGAL, “es fundamental para que se descubran medicamentos específicos para el lupus, ya que no teníamos y se nos estaba tratando con fármacos que a priori eran para otras enfermedades, y para que esos medicamentos no sean tan agresivos, que no repercutan tanto en nuestra calidad de vida”.

Además, y tal y como explicó a este periódico Nuria Carballeda, “creemos que la investigación también es fundamental para que se pueda estudiar el lupus y acortar los períodos del diagnóstico, de forma que no se pierda tiempo en su tratamiento, así como para que se pueda identificar el mal de forma precoz e incluso saber quiénes tienen más riesgo de desarrollarlo”.

Aquejada de lupus desde hace tres décadas, “con la enfermedad bastante controlada, pero con los efectos secundarios de una medicación agresiva cuando se producían los brotes”, su balance de esta primera gala no puede ser más positivo, tanto que la máxima representante de la asociación desde hace una década aseguró que “aspiramos a poder repetirla, si no todos los años, sí con cierta regularidad”, puesto que además de dar visibilidad al colectivo, supuso también un momento de reencuentro para compartir vivencias.

Con unos noventa participantes en esta cita en la capital gallega, Carballeda agradeció la especial involucración de una compañera y la excelente acogida en el Museo do Pobo Galego, además del apoyo mostrado por numerosas personalidades asistentes al encuentro, entre ellas el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo; los directores xerais de Asistencia Sanitaria del Sergas y de Maiores e Persoas con Discapacidade de Política Social, Jorge Aboal y Fernando González Abeijón, respectivamente; representantes del resto de grupos municipales en el Ayuntamiento compostelano y miembros del Colexio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, así como de la delegación en Galicia de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familia y Comunitaria y del propio Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, entre otros.

Conducida por Oswaldo Digón, Xurxo Mariño y Antonio Martínez Ron, Aberrón, ofrecieron sendas charlas médicas en las que informaron de forma muy sencilla sobre lo que es el lupus y el hecho de que se trata de una enfermedad autoinmune, reumática y crónica que en nueve de cada diez casos afecta a las mujeres, fundamentalmente en edades de entre 14 y 45 años.

Jorge Aboal habló a los asistentes sobre el programa autonómico con células CAR-T, una novedosa terapia en la que están depositadas muchas esperanzas para las patologías del sistema inmunitario, y Fernando González Abeijón felicitó a los integrantes de la asociación, compuesta por cuatrocientos miembros, por el trabajo que llevan desempeñando desde hace más de un cuarto de siglo, además de reconocer el esfuerzo de familiares y profesionales de los afectados.

El broche musical a un emotivo y ecléctico encuentro lo puso Uxía, antes de que todos los participantes disfrutaran de un picoteo en las instalaciones del edificio museístico de la capital gallega.