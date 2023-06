Como ruta milenaria chea de historia, espiritualidade e beleza natural, o Camiño de Santiago atrae a miles de peregrinos e turistas cada ano, en tendencia crecente. Pese ao bo compartamento xeral, lamentablemente, en ocasións obsérvanse outros de mala educación por parte dalgunhas persoas que afectan negativamente non só a veciñanza, senón a experiencia doutros camiñantes, así como a contorna e a cultura local.

O últimos destes comportamentos inaxeitados denunciábao nas redes un veciño de Compostela que retrataba, a modo de bodegón humano, dous homes tirados no medio e medio do Obradoiro, descalzos, sen camiseta e co seu pícnic completo despregado no chan.

Cada vez que paso por el Obradoiro suelo encontrarme gente de todo tipo pero lo de ponerte de picnic, descalzo, sin camiseta y en el medio y medio ya me parece una sobrada. Qué falta de gusto, de saber estar de todo. Esta gente sobra. Qué mala hostia. pic.twitter.com/3WyAOakETy — Guille Tort (@guille_tort) June 22, 2023

Situacións coma esta repítense case a diario en distintos puntos da cidade Patrimonio da Humanidade. Esta zona de Santiago abarca monumentos históricos e lugares sacros para moitos peregrinos, polo que comer alí pode ser considerado como unha falta de respecto cara á historia e a espiritualidade do lugar. É importante buscar áreas designadas para comer ou gozar da gastronomía local sen afectar os lugares de interese.

Gritar e cantar a viva voz

O Camiño de Santiago é un lugar de reflexión, espiritualidade e paz. Con todo, algúns peregrinos optan por gritar, cantar ou realizar cánticos ruidosos mentres camiñan ou ao chegar a destino e entrar en Compostela. Estes comportamentos perturban a tranquilidade doutros peregrinos, dos residentes locais e das comunidades que viven ao longo da ruta. É necesario lembrar que o respecto polos demais e a contorna é fundamental para unha convivencia harmoniosa no Camiño.

Abandonar e queimar pertenzas

Hace unos años, alguna persona que hacía el Camino de Santiago decidió dejar un objeto suyo en la Cruz de Ferro (León) como "ritual" inventado.



Hoy, son cientos quienes dejan allí todo tipo de basura, convirtiendo ese hito del Camino en un basurero. pic.twitter.com/bzwduFfl1Z — El Barroquista (@elbarroquista) June 18, 2023

Outra das denuncias habituais son de casos nos que algúns peregrinos deciden abandonar, e mesmo queimar, as súas pertenzas durante o Camiño de Santiago ou ao chegar ao seu destino final. Estes comportamentos non só afectan a estética da contorna, senón que tamén son prexudiciais para o medio ambiente. É fundamental lembrar que o Camiño é un lugar de respecto e coidado mutuo, e non debe ser tratado como unha entulleira ou unha zona de refugallo.