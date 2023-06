A primeira xornada con programación nocturna das 20º Festas do Barrio de San Pedro congregou onte a centos de veciños e veciñas de Compostela, e tamén a algúns visitantes, turistas e peregrinos, cun programa no que a música tradicional e o baile foron protagonistas.

A tarde comezou cun obradoiro de baile tradicional impartido por Chus Caramés. Un nutrido grupo, de polo menos 30 persoas, aprendeu os puntos básicos, o que lles preparou para o que ía vir.

Cando pasaban uns minutos das 22:00, Sabela Caamaño e Antía Ameixeiras subiron ao escenario para ofrecer un precioso concerto, misturando o festivo co íntimo. Nun ambiente distendido, no que dixeron "sentirse como na casa, en familia", foron desgranando un repertorio de temas xa coñecidos e algúns inéditos, no que non faltaron as colaboracións. Foi especialmente emotivo o último 'bis', no que un coro popular dunhas 15 persoas subiu ao escenario para interpretar unha épica versión de "O meu amor se tu fores", popularizado por Leilía.

A continuación foi o turno do conxunto de pandereteiras 'As Boubas', unha agrupación de mulleres ben coñecidas en Compostela e tamén no propio barrio de San pedro. As pandereteiras amosaron que o seu estilo purista, ben pegado á tradición oral e de recollida, sigue a ser unha fantástica forma de animar ao público, que non deixou de bailar en distintas rodas que remataron ocupando boa parte do torreiro da festa.

Xa ao filo da madrugada, a xornada festiva pechaba cunha foliada aberta na que cada quen participou cos seus instrumentos.

Programa das FBSP para o venres 30 de xuño

Para o venres 30 de xuño, a Comisión de Festas preparou un programa variado, con oco para propostas infantís e familiares, científicas e culturais, no que tampouco faltará a música grazas aos concertos da 'Noite do Lastro'.

Horarios e propostas